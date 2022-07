Día de las ballenas y los delfines

El 23 de julio es una fecha importante en el calendario, y es que desde 1986 se la conoce como el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Su celebración tiene un claro objetivo, el de frenar su caza discriminatoria. Para saber un poco más al respecto, Aquí la Tierra te cuenta qué países continúan con esta tradición y la historia de este día, publicó rtve.



Unos datos que no te van a gustar

Para comenzar cabe saber que, tal y como nos cuenta Greenpeace en su página web oficial, en el último siglo han muerto alrededor de tres millones de ballenas. En el S.XX estos hermosos animales (tanto las ballenas como los delfines) estuvieron a punto de desaparecer debido, sobre todo, a la industria ballenera que consume su grasa convirtiéndola, por ejemplo, en aceite, y su carne para consumo humano.

En 1986, ante las grandes cifras de la caza de estos cetáceos y la posible desaparición de ellos, se prohibió su captura internacionalmente. Pero, a día de hoy, varios son los países que no les ha importado esta imposición y continúan cazando.



¿Quiénes siguen cazando a los cetáceos?

En 2019 Japón anunció que, a pesar de dicha prohibición, continuaría cazando cetáceos. En este país tienen, incluso, una eventualidad para esta masacre: se llama ‘’Caza anual de delfines en Taiji’’. Entre septiembre y abril, miles de delfines son capturados ya sea para consumo humano o para ser vendidos a delfinarios. Y con sus hermanas las ballenas, ocurre algo parecido: su captura sigue adelante.

Islandia, en 2006 reanudó su caza comercial alegando que solo sería a algunos de estos mamíferos acuáticos. Finalmente, en 2009 se reinició la cacería a gran escala, matando anualmente 200 ejemplares.

Noruega es otro país que no se queda corto respecto a este tema: cumplió con la legislación hasta 1993. La cacería de estos animales llegó a ser casi 450 ejemplares anuales, aunque en los últimos años la población muestra cada vez menos interés en continuar con la tradición.

Otros lugares en donde ocurren estas situaciones son las Islas Feroe, archipiélago danés, y en algunos pequeños lugares de Estados Unidos y el Caribe, tal y como nos cuenta BBC News.