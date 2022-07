Uruguay no firmó un comunicado conjunto

La Cumbre de jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se realizó en la ciudad paraguaya de Luque, finalizó ayer pero no realizó una declaración conjunta porque Uruguay no quiso firmarla, debido a que no se hacía mención a su postura de flexibilizar las negociaciones fuera del bloque.

La postura de Uruguay de avanzar en las negociaciones con China para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) fue el tema que se llevó la atención principal de la Cumbre, dado que el resto de los socios del bloque regional plantearon que lo más conveniente era que se analice en conjunto.

Ante la negativa del gobierno uruguayo de firmar una declaración conjunta, los socios del Mercosur dieron a conocer un comunicado conjunto en el que resumieron los principales puntos de acuerdo y "saludaron los esfuerzos realizados durante el presente semestre para dar continuidad a la adecuación del bloque, con vistas a mejorar su competitividad y la integración de los Estados Partes en el ámbito económico regional y extrarregional".

La comunicación oficial, que lleva la firma de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia afirma que se renovó "el compromiso del Mercosur con el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos".

Además, coincidieron en "la necesidad plantear enfoques conjuntos para fortalecer las cadenas regionales de valor, aprovechando las ventajas productivas de la región, promoviendo las inversiones, y trabajando en una agenda de relacionamiento externo dinámica".

En el documento, al que accedió NA y cuenta con una extensión de 10 páginas, valoraron "la continuidad de la agenda negociadora externa, teniendo en vista el objetivo de abrir mercados a productos y servicios, fortalecer la inserción de los países del MERCOSUR en las cadenas regionales y globales de valor, perfeccionar los marcos regulatorios y atraer inversiones, a fin de promover el crecimiento económico y la generación de renta y empleo".

Además, detallaron que "se culminaron las negociaciones con Singapur, que se constituirá en el primer acuerdo comercial del MERCOSUR con un Estado del Sudeste Asiático. Con más de 14 capítulos y anexos se adoptaron compromisos y estándares basados en prácticas de última generación, los que propiciarán un incremento de los flujos de comercio y de inversión".

También resaltaron "los avances con miras a la concreción del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, equilibrado y beneficioso para todas las partes, con el objetivo de profundizar la alianza política y comercial entre ambos bloques".

Finalmente, los Estados Partes expresaron "su voluntad en avanzar con el proceso de adhesión de Bolivia al MERCOSUR para la consolidación del proceso de integración de América del Sur". (NA)