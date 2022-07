Triunfos para los visitantes

En la noche de ayer se puso en marcha la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de tres adelantos.

En San Vicente, Atlético de Rafaela le dio vuelta el partido a Bochazo y le terminó ganando 3-1. El local ganaba por intermedio de Mauricio Citroni (20m PT) pero Gonzalo Alassia (24m ST y 35m ST) y Bautista Tomatis (39m ST) anotaron para la ‘Crema’, que terminó con diez por la expulsión de Francisco Toldo (38m ST). En Reserva ganó Atlético 3-0.

Brown se impuso 2-1 ante Atlético de María Juana con goles de Lautaro Díaz (30m PT) y Santillán (16m ST). El empate parcial lo marcó Nicolás Gallo (7m ST). En Reserva se impuso Brown 1-0.

Unión de Sunchales derrotó 3-0 al Deportivo Aldao como visitante. Kevin Alasia (1m PT) y Augusto Magoia (35m ST y 38m ST de penal), anotaron los goles del Bicho Verde. En Reserva ganó el local 3-2.



Domingo 24/07: Dep. Libertad vs Talleres María Juana, Peñarol vs Florida, Ben Hur vs Arg. de Vila, Dep. Ramona vs 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs Dep. Tacural. Postergado: Sportivo Norte vs Argentino Quilmes



LAS POSICIONES: Ben Hur 10, puntos; Brown San Vicente 10; Deportivo Ramona 9; Deportivo Tacural 9; Atlético de Rafaela; Argentino Quilmes 8; Peñarol 7; Dep. Aldao 7; Sportivo Norte 7; 9 de Julio 7; Deportivo Libertad 7; Ferrocarril del Estado 5; Unión de Sunchales 4; Bochazo 4; Atlético de María Juana 3; Florida de Clucellas 2; Argentino de Vila 1; Talleres de María Juana 0.