Italia celebrará elecciones anticipadas tras la dimisión del primer ministro

ROMA, (Reuters). - El presidente italiano, Sergio Mattarella, disolvió el jueves el Parlamento, despejando el camino para unas elecciones anticipadas después de que el primer ministro, Mario Draghi, renunció tras el colapso de su Gobierno de unidad nacional.

Mattarella dijo que las elecciones deben celebrarse en un plazo de 70 días, dejando que el Gobierno fije la fecha exacta, que probablemente será a finales de septiembre. "El período que estamos atravesando no permite ninguna pausa en la acción (de gobierno) que es necesaria para contrarrestar la crisis económica y social, y el aumento de la inflación", dijo el presidente en un breve discurso desde el Palacio del Quirinale en Roma.

Líderes y medios de comunicación del mundo elogiaron la gestión del primer ministro italiano, Mario Draghi, y expresaron su preocupación por el efecto desestabilizador de su renuncia para Italia y Europa en medio de la crisis económica por la guerra en Ucrania.

Draghi, un exbanquero central que ha liderado una amplia coalición durante casi 18 meses, dimitió a primera hora del jueves, pero se le pidió que permanezca en funciones.

Un bloque de partidos conservadores, liderado por los Hermanos de Italia, de extrema derecha, parece que ganaría una clara mayoría en las próximas elecciones, según un estudio de encuestas de opinión realizado esta semana.

La coalición italiana se desmoronó el miércoles cuando tres de los principales socios de Draghi rechazaron participar en una cuestión de confianza que él había convocado para tratar de poner fin a las divisiones y renovar su fracturada alianza.

La crisis política ha puesto fin a meses de estabilidad en Italia, durante los cuales el respetado exbanquero central Draghi había ayudado a dar forma a la dura respuesta de Europa a la invasión rusa de Ucrania y había reforzado la posición del país en los mercados financieros.

Draghi se llevó un caluroso aplauso de los parlamentarios italianos cuando hizo una breve aparición en la Cámara Baja del parlamento el jueves.

"Incluso los banqueros tienen corazón", bromeó al recibir la ovación. "Es un gran golpe para la capacidad de Italia de llevar a cabo políticas y reformas a corto plazo", dijo Lorenzo Codogno, jefe de LC Macro Advisers y ex alto cargo del Tesoro italiano. "Habrá retrasos e interrupciones con las elecciones anticipadas, y lo más probable es que no haya presupuesto para finales de año".