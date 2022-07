San Jerónimo Norte recibe a Los Troncos

Con la organización del Motor Club San Jerónimo se disputará el fin de semana la sexta fecha de la categoría Los Troncos en la localidad de San Jorge Norte, ofreciendo en su programa una carrera especial con invitados en Fórmula.

Los horarios para mañana sábado se resumen en este informe: a las 07:00 apertura del predio; a las 09:00 administrativa en el salón de boxes y verificación técnica (pasaporte obligatorio); a las 12:00 pruebas libres con este orden de ingreso a pista, Fórmula (titulares), Turismo C, Turismo B, TC 2000, Fórmula (invitados), Turismo A, Promocional y TC 4000; a las 14:00 cierre de inscripciones; a las 15:00 sorteo de series; a continuación tandas de pruebas Fórmula (titulares) y a las 17:00 finalización de verificación técnica.

El domingo se completará la actividad en estos horarios: a las 06:30 apertura del predio; a las 08:00 inicio de series, con este ordenamiento, Turismo C, Turismo B, TC 2000, Fórmula (final titulares), Turismo A, Promocional y TC 4000; a continuación finales, Turismo C, Turismo B, TC 2000, Fórmula (invitados), Turismo A, Promocional y TC 4000 y a las 17:30 entrega de premios.