Los Pumas 7s a San Diego

El seleccionado argentino de Seven viaja este viernes a Estados Unidos para seguir con su preparación de cara al Mundial de Sudáfrica.

Se avecinan tiempos trascendentes para Los Pumas 7’s, que siguen con sus entrenamientos en Casa Pumas. A 50 días de la participación en la Copa del Mundo de Sudáfrica, el seleccionado argentino viajará este viernes por la tarde rumbo a los Estados Unidos para realizar una concentración en el Chula Vista Elite Athlete Training Center, en San Diego. En el tramo final de la temporada, el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora continúa con su etapa de recambio porque, luego del alejamiento de Lautaro Bazán Vélez (debutó en Los Pumas ante Escocia), ahora el que no seguirá es el experimentado Felipe del Mestre que, por razones personales, ha resuelto dejar la actividad. Del Mestre, medallista olímpico en los Juegos de Tokio, debutó en el combinado nacional de seven el 28 de enero de 2017 en el torneo de Wellington (ante Kenia), y en su trayectoria llegó a jugar 137 caps y un total de 27 etapas del circuito mundial.

En la búsqueda por reconstruir el plantel, se han ganado un lugar dos de los jugadores que recientemente actuaron con Los Pumitas en Oceanía: el salteño Benjamín Elizalde y el cordobés Valentín Soler Filloy; además, también se sumaron el medio scrum del CASI, Alejo Lavayén, y el paranaense Franco Rosetto (integró el equipo campeón de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario).

Los Pumas 7’s estarán en Chula Vista hasta el 1º de agosto, y durante la estadía en este centro de alto rendimiento tienen pautado disputar seis partidos amistosos; entre el viernes 29 y el sábado 30 de julio se medirán con Francia, Estados Unidos, Corea y Uruguay. El domingo 21 de agosto el seleccionado viajará rumbo a Los Ángeles, sede entre el 27 y el 28 de agosto de la novena y última etapa del Word Rugby Sevens Series 2022, y luego de eso se irán directamente hacia Ciudad del Cabo, donde se realizará la Copa del Mundo entre el 9 y el 11 de septiembre.

Los 16 jugadores que conforman la delegación nacional que irá a los Estados Unidos son: Joaquín De La Vega, Benjamín Elizalde, Tomás Elizalde, Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgro, Alejo Lavayén, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol (capitán), Franco Rosetto, Germán Schultz, Valentín Soler Filloy, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.





LOS RIVALES DEL MUNDIAL

En la cuenta regresiva hacia el Mundial de Sudáfrica, se anunció el organigrama de partidos. Y en esta oportunidad la Copa del Mundo de Seven tendrá un nuevo sistema de competencia de eliminación directa, y los ocho mejores equipos de la clasificación empezarán a competir directamente en los octavos de final.

Es así que, el 9 de septiembre en el debut mundialista, Los Pumas 7’s se medirán por los octavos de final, a las 11:23hs de nuestro país, con el ganador del encuentro entre Tonga y Kenia; en caso de vencer, en la segunda jornada, el conjunto argentino se encontraría en los cuartos de final con Nueva Zelanda, a las 14:45hs.