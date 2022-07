Acribillaron a 4 jóvenes en el Día del Amigo

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Cuatro jóvenes fueron asesinados a tiros en el ingreso al asentamiento "Los Chaqueños", en el barrio Frino del partido bonaerense de José C. Paz, durante los festejos del Día del Amigo, mientras que el presunto asesino, identificado con el apodo de "Chucky", ya fue detenido.



CELEBRACION

El cuádruple crimen ocurrió el miércoles por la noche, cuando las víctimas se encontraban celebrando en la puerta de un supermercado. El agresor llegó el lugar y comenzó a discutir con el mayor del grupo, de 32 años.

Minutos después, el asesino regresó acompañado y se trenzaron a golpes de puño, hasta que desenfundaron sus armas y abrieron fuego. En el lugar del hecho la Policía recolectó 22 vainas.

Las pericias preliminares determinaron que tres de los fallecidos, entre ellos un adolescente de 13 años, recibieron impactos de bala en la cabeza.

El cuarto hombre baleado recibió un disparo en el pecho y llegó a ser trasladado con vida al hospital, aunque falleció horas después.

Las víctimas fueron identificadas como Edgar Damián Valdez, Rodrigo Alejandro Cardozo y Alexis Sánchez. El menor asesinado se llamaba B.G.



DETENIDO

Chucky, de 20 años, fue detenido ayer por la mañana, luego de que lo señalaran los testigos, aunque los cómplices se encuentran prófugos. Los investigadores sospechan que el móvil del cuádruple crimen fue un ajuste de cuentas.

Otra de las hipótesis que trascendió acerca del posible origen del conflicto, apunta a que "Chucky" Corbalán le habría pedido al grupo de jóvenes que le conviden droga y, ante la negativa, regresó junto a otras personas, todavía prófugas, y decidió a matarlos.

En las últimas horas, los investigadores y allegados a las víctimas coinciden en que se trató de una "pica" entre "Chucky" y Alexis Sánchez, una de las víctimas fatales.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Cuerpo Médico Forense y esperaban realizar la autopsia entre el jueves y viernes.



FAMILIARES

Leila, la pareja de Rodrigo Cardozo, dijo a Crónica TV: "Rodrigo iba para mi casa y no tenía nada que ver. Salía de la casa de la mamá y me iba a buscar. Él estaba bien, no se conocía con los demás. No tenía nada que ver". También habló sobre el menor, otras de las víctimas fatales: "El chiquito era vecino de nosotros, Benjamín venía de hacer compras, era la esquina de la casa".

Por su parte, Alicia, la mamá de Alexis Fabián Sánchez, expresó su dolor a través de las redes sociales: "Mi amor, mi vida, mi rey. Te arrebataron la vida sin ningún motivo, tanto sufrí, lloré porque estabas privado de tu libertad. Iba, ni el calor insoportable me detenía para ir a verte y pasar esas cuatro horas de mierda con vos. Hasta que saliste en libertad, empezabas a disfrutar de tu hija y tu sobrinita y de tus hermanos y estos hijos de putas te mataron. Con vos se fueron todas mis fuerzas, hijo de mi vida. Q.E.P.D. Alexis Fabián Sánchez siempre presente en mi corazón".

En diálogo con Crónica TV, Alicia confirmó que su hijo tenía antecedentes, pero aclaró que "no tenía nada que ver, había ido a comprar salchichas a la esquina", dijo. Incluso, describió que tenía el paquete en la mano cuando fue asesinado.