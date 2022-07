Estatales reclaman el adelantamiento de los tramos del aumento salarial

En conferencia de prensa, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann expresó: “solicitamos al Gobierno Provincial el adelantamiento de los tramos de la política salarial previstos para los meses de agosto y septiembre dado que los desfasajes que se están dando en la inflación no eran los esperados al momento de firmar el acuerdo paritario”.

“En julio estamos con una pérdida del orden del 5%. Cobramos un 30%, y la inflación supera el 35%. Si tenemos que esperar el tramo de julio y agosto, para cobrar el 8% el septiembre, sin lugar a dudas habrá un desfasaje muy sensible. Estaremos con una pérdida de más del 10% en el tramo de estos meses”, remarcó. “Es necesario no solo plantear la problemática salarial, porque estamos frente a la posibilidad de una crisis muy grave provocada por los sectores económicos más poderosos. Estamos muy preocupados por algunos aspectos del canibalismo económico y social. Los sectores más concentrados del campo no liquidan los granos y no permiten el ingreso de dólares al Banco Central. No obstante, el precio del dólar se ha incrementado en un 30%. Lo mismo le cabe a las empresas alimenticias con ganancias récord en los últimos dos años”. En ese sentido, sostuvo que “el estado debe tener mayor intervención”.



PIDEN MADUREZ Y

RESPONSABILIDAD

Por otra parte, aseveró: “El Gobierno Provincial está en una situación financiera para afrontar lo que estamos solicitando. No planteamos un escenario donde vamos a desequilibrar las cuentas fiscales o las previsiones que se pudieron haber hecho. Es actitud madura, es responsable nuestro reclamo. Tiene que ver con el sentido común y con el espíritu de la paritaria que no es perder salarios”, finalizó.

Ante una consulta sobre la negativa oficial, para un pedido similar, formulado por los gremios docentes, el dirigente dijo que esa "no es una actitud responsable" y lamentó que los funcionarios de la Casa Gris hayan destacado de plano cualquier revisión paritaria. "Tener semejante firmeza cuando las variables que existían al momento de la discusión han cambiado tanto" no es "una actitud madura, responsable o inteligente". De inmediato, cuando se le preguntó por los paros subrayó: "sobre todo pido sentido común". Y aunque no descartó eventuales medidas de fuerza dijo que ese podía llegar a ser el final si el diálogo no prospera.

Recordó que con la inflación también aumenta la recaudación y "hoy los estados están en una situación financiera como para poder afrontar lo que planteamos, no es lo que sucedía hace dos años", comparó con la pandemia.

Destacó que el pedido "no va a desequilibrar las cuentas fiscales, o las previsiones que haya hecho el Estado. Los funcionarios no se pueden cerrar así, hoy todo se indexa menos los salarios".



PARO, CORTES

Y A LA JUSTICIA

Tal como estaba dispuesto, por negarse la Casa Gris a una reapertura de paritarias del sector, la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram) ejecutó ayer una medida que contempló la no concurrencia de sus afiliados a los lugares de trabajo y cortes del tránsito vehicular en algunos puntos de la Provincia. La huelga se repetirá este viernes con la misma modalidad.

Vale aclarar que el reclamo quedó debilitado como consecuencia que los sindicatos de obreros y empleados municipales de Rosario (STMR), de Rafaela (Seom) y de Santa Fe (Asoem) -que se desafilió de Festram la semana anterior- no se plegaron a acción de fuerza al haber convenido con los Ejecutivos municipales de esas ciudades el adelanto de las subas salariales pautadas para los próximos meses.

De acuerdo a la información conocida el paro de Festram incluyó cuatro cortes de ruta, que se ubicaron en: Esperanza, Reconquista, Casilda y cordón industrial, entre las 10 y 12.

Los cortes fueron repudiados por el Gobierno provincial y el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de Santa Fe, José Freyre, señaló que “recurrimos a la Justicia porque entendemos que es desmedida la decisión de cortar rutas en un momento complejo. Entendemos el reclamo de los trabajadores, pero hay un acta paritaria vigente y a partir de ahí los acuerdos locales funcionan. De hecho, la mayor parte de la provincia tiene solucionada esta situación”.

Y concluyó: “Nosotros trabajamos para propiciar el diálogo entre los representantes de los trabajadores e intendentes y presidentes comunales, pero hay que dejar claro que no es necesario realizar una convocatoria, puede haber acuerdos entre partes; con un acta paritaria que está en funcionamiento, las modificaciones se pueden acordar directamente entre los representantes de los trabajadores y los intendentes y presidentes comunales”.



DOCENTES

YA AVISARON

El pasado 8 de julio, los maestros públicos (Amsafe) y los privados (Sadop) realizaron una presentación formal con la solicitud de la urgente reapertura de la paritaria docente en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Ciudad de Santa Fe.

Tras la entrega de la nota, Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe, expresó “los trabajadores decimos que no vamos a pagar la crisis, decimos que la Provincia tiene recursos, son sus funcionarios los que salen a hablar de cómo aumenta la recaudación, ese aumento lo queremos para el bolsillo de los trabajadores, para la familia de nuestros alumnos, para la Escuela Pública, lo queremos para tener más cargos, más infraestructura, formación gratuita y en servicio, para más recursos pedagógicos…”.

Y advirtió “que quede bien claro si no hay convocatoria a paritaria (durante el receso), hay convocatoria a Asamblea Provincial para definir un plan de lucha, democráticamente las trabajadoras y trabajadores de la educación de toda la provincia de qué manera vamos a luchar para mejorar nuestras condiciones laborales y salariales, y mejorar la Escuela Pública”.

En el ambiente del magisterio nadie duda que de no ser porque se transitan las vacaciones de invierno los gremios ya estarían en pie de guerra y con duras medidas de fuerza vigentes, algo que seguramente se anunciará en la primera semana de clases.



BORDET CONVOCÓ

A LOS DOCENTES

A diferencia de su par santafesino, el Gobernador de Entre Ríos ratificó la convocatoria a los docentes por salarios

“El compromiso que asumimos es educación de calidad y la educación de calidad se hace con infraestructura adecuada, extensión de la jornada escolar y más y mejores salarios para nuestras maestras y maestros”, sostuvo este jueves Gustavo Bordet.

“Nosotros creemos que la educación es la clave para las sociedades del futuro. En el futuro el mercado laboral va a estar dominado por la experiencia y el conocimiento. El conocimiento va a hacer que las personas puedan optar por una estabilidad laboral en los tiempos que vendrán y para esto, educar es central”, afirmó el mandatario.

Y reflexionó que acordar con los maestros significa que nuestros chicos van a poder tener la posibilidad de adquirir más y mejores conocimientos en la escuela y estar más tiempo dentro de ella hasta fin de año”.