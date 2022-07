Osores, tras su primera alegría como jugador de la “Crema”

Atlético de Rafaela pudo ‘salir de la mala’ y logró la victoria que tanto buscaba y no conseguía desde hace trece fechas. Uno de los que llegó en junio último para reforzar el plantel albiceleste fue Mauro Osores. El central, ex Central Norte de Salta tuvo su primera alegría como jugador de la ‘Crema’, cumpliendo un buen partido con su labor defensiva.

“Venimos trabajando para que sucedan estas cosas, no se nos venía dando y todo es gracias al trabajo que se viene realizando con los profes, con el cuerpo técnico. Se disfruta, los chicos se lo merecían, la vienen peleando hace rato y esperemos seguir por este camino ahora”, señaló.

Sobre el final del encuentro ante Brown de Adrogué, lo que terminó siendo triunfo por 1 a 0, Osores tuvo una chance clarísima de gol y el arquero rival se lo evitó.

“Uno trata siempre de sumar, lo busqué a lo último, estaban soltando mucho más marcas y alguna podía quedar, me quedó pero el arquero la pudo sacar con una tapada impresionante”, indicó el tucumano de 25 años, que luego sumó: “Todo suma para el grupo y tenemos que pensar en el partido que viene que va a ser importante”.

Con respecto al momento complicado que atraviesa Atlético en el torneo, Osores analizó: “Después del partido con Tristán Suárez nos propusimos algo. Por cosas del partido no pudimos conseguir los 3 puntos ante San Martín, lo mismo ante Defensores pero el objetivo esta y vamos a tratar de acercarnos lo más posible”. Y para lograrlo, el defensor considera “que hay que tratar de cerrar los partidos cuando se presentan las oportunidades porque cualquier descuido no te perdonan, de local tenemos que hacernos fuertes y ahora con Chacarita vamos a ir en busca de otra alegría como la que tuvimos el último fin de semana”.