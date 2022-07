"La rueda virtuosa del campo está frenada"

El expresidente Mauricio Macri envió una señal al campo al cuestionar al Gobierno por haber "detenido o retrocedido" en el proceso iniciado bajo su gestión que, según su análisis, apuntaba a mejorar la producción del agro.

Lo hizo a través de una columna de opinión publicada en Infobae, en la que se encargó de postular que la Argentina necesita de ecosistemas productivos que "impulsen el agro y la innovación –con un lugar destacado para la biotecnología y el AgTech– y den oportunidades de trabajo a la gente de la zona".

Se trata de una elaboración que bien podría ser leída en claves electorales de cara a 2023, y que surgen en plena Exposición Rural.

Además, el exjefe de Estado afirmó que bajo su gestión había iniciado el proceso que apuntaba a mejorar la producción del sector, al tiempo que señaló que el Gobierno de Alberto Fernández "detuvo o retrocedió" en dicha política.

"Lamentablemente, este proceso para el campo que habíamos iniciado en 2015, con mejores rutas y más trenes de carga, menos retenciones, menos trámites y más mercados para exportar, hoy está detenido o en retroceso. El Gobierno ve al agro sólo como una fuente de dólares a la que exprimir, sin valorar su potencial científico, su capacidad para generar cadenas de valor y de inserción federal. Los aumentos de las retenciones y otros impuestos, el regreso del cepo cambiario y los cupos (y las prohibiciones) a la exportación y el exceso de regulaciones, sumados a una innecesaria desconfianza y agresividad, han detenido una rueda virtuosa que finalmente se había puesto en movimiento", explicó.

Para Macri, el aumento de las retenciones y otras medidas como el cepo cambiario y las prohibiciones a la exportación han afectado "la rueda virtuosa" del campo. En la misma línea, indicó que las decisiones de ese tipo acarrean costos como el éxodo de jóvenes que abandonan el país u optan por migrar a las grandes ciudades en búsqueda de mejores oportunidades.

"Esas ciudades rurales necesitan esa energía para prosperar y posicionarse como polos de atracción, pero la pierden porque el Estado les está diciendo que su trabajo no es valioso y que no vale la pena innovar, invertir o esforzarse al máximo", postuló Macri.

Asimismo, denunció un estancamiento en la producción de granos y detalló que en la campaña 2020-2021 se cosecharon 139 millones de toneladas, "todavía por debajo de la de 2018-19 y similar a la de 2016-2017".

Frente a este panorama, el exjefe de Estado volvió a manifestarse en contra de las retenciones y sostuvo que la salida está en aumentar la producción y exportación de granos para "permitir el ingreso al país de decenas de miles de millones de dólares que serían muy útiles para aliviar los problemas macroeconómicos".

El líder del PRO criticó también la labor del Gobierno en materia energética y señaló que está dejando pasar una gran oportunidad de ubicarse entre los líderes globales.

Por último, en camino a las elecciones presidenciales de 2023, el dirigente de Juntos por el Cambio brindó algunas líneas del programa político de la oposición: "Tenemos que reaccionar y retomar el rumbo iniciado en la década de los ‘90 y después en 2015. No lo veo posible con este Gobierno, que insiste en ver al campo sólo como un enemigo o una fuente de ingresos. Por eso debemos tener en claro que a partir de 2023 no debemos ver al campo como nuestra rama principal de exportaciones (que también lo es), sino además como un motor de prosperidad, arraigo e innovación en buena parte del país", concluyó.