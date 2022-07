"Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle", advirtió Grabois

El líder de la UTEP, Juan Grabois, lanzó ayer una fuerte advertencia al Gobierno y afirmó que muchos están dispuestos a dejar la "sangre en la calle" para reclamar que cambie la situación actual. "¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madre! Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina", enfatizó Grabois.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se expresó así al encabezar un acto en el Puente Pueyrredón, en el marco de una nueva jornada de marchas y movilizaciones por el salario básico universal.

"En este momento el problema de Cristina (Kirchner) no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país", resaltó Grabois.

Además, envió un mensaje directo al presidente Alberto Fernández y expresó: "Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes".

El dirigente social reclamó que "los salarios estén por arriba de la línea de pobreza".

"Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventá otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina", recalcó.

En un encendido discurso, Grabois agregó: "¡Es obvio que esto no da para más! Nosotros tenemos la obligación, nos guste más el Gobierno o nos guste menos, de salir a denunciar esto y luchar por medidas concretas. Porque si no estamos traicionando nuestra función como dirigentes". (NA)