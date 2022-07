Se viene un nuevo aumento del pan en Rafaela: entre un 8% y un 10%

Por los motivos que ya todo el mundo conoce, como ser la suba del dólar blue, la falta de combustible, la cada vez más alta inflación, etc, etc, etc, en las próximas horas se producirá en las panaderías rafaelinas un nuevo aumento en el precio del kilo de pan, algo que no llama mucho la atención, porque los aumentos continúan siendo una costumbre y moneda corriente desde hace bastante tiempo, pero que preocupa cada vez más y golpea aún más el bolsillo de los ciudadanos, cada vez más flacos ante esta incertidumbre económica que estamos atravesando.

Lo que este Diario pudo recabar es que entre este jueves y viernes y el próximo lunes, el pan subiría entre un 8% y un 10%. Los incrementos, según argumentaron los encuestados, se deben al costo "no solo de las harinas, sino de las margarinas que tuvieron una suba del 100%, y de las levaduras". De esta manera, en algunas panificadores de la ciudad el kilo de pan pasaría a costar de 300 pesos a 320-330 pesos, mientras que en otras el precio subiría de 260 pesos a 280 pesos. Y lo mismo sucedería con las facturas, ya que cada una pasaría a costar de 50 o 60 pesos a 70 pesos, dependiendo de cada panadería.

Con el precio de los insumos que suben todos los meses, desde el sector aseguraron que "la situación de la industria del pan es muy delicada, ya que vienen aumentando continuamente desde comienzo de año, algunos más, otros menos. Por ejemplo, el precio de las margarinas ya superó el 1005 de aumento en lo que va del 2022. Realmente es una situación muy delicada la que atraviesa la industria panaderil", reconoció uno de los entrevistados ante un consulta de este medio.

De esta manera, el kilo de pan costará en la ciudad prácticamente lo que equivale a un dólar blue, ya que hasta este miércoles se cotiza a más de 320 pesos en el interior del país (en Buenos Aires el valor es de 5$ menos) y continúa rompiendo récords diarios. Una locura....



EN SANTA FE,

MÁS BARATO

En tanto, desde la semana pasada el kilo de pan francés se vende en Santa Fe a $290. Desde el sector aseguraron que el precio es de referencia y que las demás variedades y especialidades se venderán según los costos de cada panadería.

En la última reunión del Centro de Industriales Panaderos de Santa Fe (CIPASFE) "se decidió hacer un pan a $290 el kilo tipo francés, mientras que las demás especialidades quedaron en la metodología de venta libre, es decir, según los costos de cada panadería, que oscilan entre $200 y $240 el kilo", manifestó el referente del sector panaderil en Santa Fe, Jorge Spasitch. "Hay algunas panaderías que consiguen las bolsas de harina con subsidios, pero muchas otras no lo hacen. Es más, son muy pocas las firmas panaderiles que trabajan con precios subsidiados", continuó agregando el experimentado referente del sector. En la capital provincial y desde mediados de marzo, el pan y sus derivados tuvieron un aumento producto de la suba del 60% que tuvo su materia prima, es decir la bolsa de harina. Desde aquel entonces el kilo de pan más barato se consigue en la ciudad entre $220 y $230, y las especialidades cuestan hasta $250.