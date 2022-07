Con clima primaveral se festejó a pleno el Día del Amigo en la ciudad

Por Giselle Locatelli



El Día del Amigo es de esas fechas en las que juntarse a festejar no entra en discusión. El tema muchas veces es dónde. Y suele no haber grandes opciones, teniendo en cuenta que la celebración tiene lugar en la estación más fría del año. Pero este miércoles 20 de julio nos sorprendió con temperaturas más que agradables, superando los 22 grados en horas de la tarde.

Y con ese clima primaveral, y teniendo en cuenta la crisis económica y la realidad que vivimos, muchos grupos de amigos de todas las edades, pero especialmente los más jóvenes, eligieron los espacios verdes para juntarse a conmemorar la amistad. Incluso algunos organizaron, o tantos otros, viendo el día tan lindo, improvisaron “picnics”. Al mediodía, la plaza 25 de Mayo albergó a grupos de jóvenes (y no tanto) que se dieron cita alrededor del mate en mano (ya sin mucho protocolo), masitas y sandwiches. Las plazas de los barrios también cambiaron su gris fisonomía invernal y dejaron lugar a colores. Niños y familias se animaron a poblarlas con sus voces y juegos.

La ciclovía Estanislao del Campo no fue un lugar tan elegido como lo fue años anteriores. Quizá las obras que se están realizando en el lugar no transmiten el mejor entorno para disfrutar. Lo cierto es que se notaba en cada lugar un festejo “gasolero” (si es posible utilizar este término en el contexto en el que estamos viviendo). Los espacios verdes y el clima ayudaron de alguna manera a “bajar costos”. Un grupo de jóvenes estudiantes que festejaban en la ciclovía nos decía “los regalos fueron muy artesanales pero muy sentidos (risas). Cartitas, chocolates y muchas selfies compartidas en redes”. También, como lo es cada fin de semana o feriado, el denominado “campito de las estrellas”, fue de los más elegidos por los jóvenes. Hasta allí, la gran mayoría seguramente llegó en "bici". Daban cuenta de eso la presencia de "muchísimas" de ellas alrededor de cada grupo de adolescentes o veinteañeros -que también optaron por esa zona de la ciudad para el encuentro-.

No tanto en horas del almuerzo, pero sí para la merienda, los bares, especialmente los que ofrecían la posibilidad de sentarse al sol en sus veredas (hoy llamadas “terrazas”) llenaron todas sus mesas. Y a esa altura del día, a los rezagados que intentaban conseguir un lugar para reunirse a cenar, les resultó casi imposible. Y eso que para la noche ya se pronosticaban temperaturas también agradables, por los que muchos no dudaron en aceptar reserva para sentarse afuera. Y otros, como Carolina, que todos los años se reunía con su grupo de amigas docentes en algún bar, nos explicó: “ni averiguamos si había lugar. Este año, directamente decidimos juntarnos en una casa, por el tema de la plata, gastamos menos”, nos confesó.

Por otra parte, al cierre de esta edición había sido una jornada tranquila, según nos confirmó Maximiliano Postovit, Secretario de Prevención en Seguridad de la municipalidad: “un balance muy positivo teniendo en cuenta que hubo mucho movimiento porque el clima permitió que los jóvenes vayan a todos los espacios verdes. Por lo que constatamos con los patrullajes y los recorridos no hubo altercados en ninguno de los sectores, hasta esta hora, 19:35, no hubo ningún inconveniente”, aseguró el funcionario. Y agregó que “fue una jornada muy positivo en cuanto a Seguridad, independientemente del Día del Amigo, hubo algunas detenciones por distintos hechos, con secuestro de elementos”.

Por último, considerando que las reservas en bares y restaurantes están al limite, según había precisado Postovit, los operativos de control del comando unificado se extenderían durante la madrugada, para garantizar la seguridad también durante la noche.