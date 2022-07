Organizan acampe frente a Tribunales

Desde el próximo lunes 25 de julio, a partir de las 9.00, hasta el martes 26, a las 13.00 horas; la Agrupación Verdad y Justicia Rafaela, organizó un acampe frente a los Tribunales de la ciudad de Rafaela, en calle Sarmiento 195.

La iniciativa, que fue denominada como "Acampe por las víctimas de falsas denuncias de género", como en tantas otras manifestaciones de la Agrupación local, es para pedir "una justicia independiente, donde se respete la Constitución Nacional, y por los derechos del hombre de ser defendido y escuchado", señalaron.

En la convocatoria plantearon además aquellas consignas que la Agrupación reitera hasta el cansancio: "Están arruinando familias enteras por no buscar la verdad real. Basta de atropello a inocentes y Justicia para todos", en relación a las falsas denuncias con ideología de género.

"Reclamamos -siguen- por una justicia independiente; jueces independientes y fiscales que busquen la verdad real. Por los derechos de todos sin importar el sexo; somos personas principalmente. Que se respete la Constitución Nacional en su artículo 18. Por ser mujer no sos siempre víctima y por ser hombre no sos siempre victimario", concluyen.

El acampe tiene planeado comenzar el lunes y terminar el martes, pasando la noche del lunes y madrugada del martes con una presencia activa frente al edificio de Tribunales.