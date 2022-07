Atlético visita a Bochazo

El torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pondrá en juego su quinto capítulo. El mismo tendrá tres adelantos que se disputarán en la noche de hoy.

Atlético de Rafaela estará visitando a Bochófilo Bochazo en San Vicente, mientras que Brown irá a María Juana para medirse con Atlético y Deportivo Aldao recibirá a Unión de Sunchales.



El programa de partidos y posiciones:



HOY: 21.30hs Dep. Aldao vs Unión, Atlético María Juana vs Brown San Vicente; 22.00hs Bochófilo Bochazo vs Atlético de Rafaela. Domingo 24/07: Dep. Libertad vs Talleres María Juana, Peñarol vs Florida, Ben Hur vs Arg. de Vila, Dep. Ramona vs 9 de Julio, Ferrocarril del Estado vs Dep. Tacural. Postergado: Sportivo Norte vs Argentino Quilmes



LAS POSICIONES: Ben Hur 10, puntos; Deportivo Ramona 9; Deportivo Tacural 9; Argentino Quilmes 8; Peñarol 7; Dep. Aldao 7; Brown San Vicente 7; Sportivo Norte 7; 9 de Julio 7; Deportivo Libertad 7; Ferrocarril del Estado 5; Atlético de Rafaela 5; Bochazo 4; Atlético de María Juana 3; Florida de Clucellas 2; Unión de Sunchales 1; Argentino de Vila 1; Talleres de María Juana 0.