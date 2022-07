Dybala, presentado en la Roma de Mourinho

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El delantero argentino Paulo Dybala fue presentado ayer como nuevo refuerzo de la Roma de Italia, tras su último paso por Juventus, y firmó un vínculo contractual hasta 2025.

Tras varios idas y vueltas, en los cuales su futuro pareció estar unido al Inter de Milán, finalmente la poca resolución de su directiva y el interés descomunal de Francesco Totti, leyenda de la "Loba", y del entrenador José Mourinho terminaron torciendo la decisión del atacante, que se sumó al equipo de la capital de Italia.

"La rapidez y la determinación con la que la Roma ha demostrado lo mucho que me quiere han marcado la diferencia", sostuvo el futbolista de la Selección argentina, que firmó un contrato por las próximas tres temporadas (hasta el 30 de junio de 2025) y que si bien no se confirmó, percibiría un sueldo anual de seis millones de euros.

"Me uno a un equipo que está en alza, a un club que sigue poniendo bases sólidas para el futuro, y a un entrenador, José Mourinho, con el que será un privilegio trabajar", añadió Dybala sobre el técnico portugués y la conquista de la Conference Europa League que obtuvo en la última temporada su flamante equipo.