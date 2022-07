“Cuando se concreta la obra y se pasa de esa situación anterior a una como esta, donde los vecinos empiezan a arreglar sus veredas, plantar plantas, acomodar la tierra, pintar sus frentes, estamos hablando de que la obra de pavimento trae al barrio, un cambio en la calidad de vida”, expresó el intendente Luis Castellano en la habilitación formal de 13 cuadras en barrio San José. Posteriormente, el titular del Ejecutivo afirmó: “El barrio merecía estas 13 cuadras, que si bien no son todas, ya no queda ninguna cuadra con cuneta. Quedan cuadras con ripio, pero todas con cordón cuneta”.

La habilitación formal, que se realizó en Woodgate y Peterlín, contó con la presencia del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; la presidenta de la Federación de Entidades Vecinales, Valeria Gutiérrez; la presidenta del barrio, María Vera; la concejal Valeria Soltermam; el concejal Juan Seen; representantes de distintas instituciones; e integrantes del Gabinete Municipal.



CAMBIA LA VIDA

“El pavimento es la obra que mayor cambio produce en la calidad de vida para todas las familias, para los que viven pero también para los que llegan a visitar, para los que salen a trabajar, para los niños y las niñas que van a la escuela y para cada una de las personas que transita el barrio”, remarcó el Intendente. Asimismo, Luis Castellano recordó que “en 2017 tuvimos una reunión en la vecinal. Era un día de lluvia y habíamos entrado por aquí. No había cordón cuneta, había cunetas, agua, yuyos y barro. Fue una reunión bastante tensa en donde cada una de las personas del barrio que habían asistido, nos reclamaba que no se podía vivir en esa situación". “Además teníamos reclamos en varios sectores y decidimos poner en marcha, sobre fines de ese año, el plan de 130 cuadras de pavimento; un plan que abarcó 17 barrios y que está llegando a su fin”, agregó.



TRABAJO CONJUNTO

“Estamos en un proceso importante de avance del plan de 130 cuadras a través de un esfuerzo enorme del municipio, de las familias y con el apoyo de nuestro gobernador Omar Perotti, porque en algunas cuadras hubo aportes provinciales para poder avanzar más rápido”, detalló Castellano. El Intendente agradeció a los vecinos, “porque la cuota del pavimento no es barata. Si bien es una obra que cambia mucho la calidad de vida, es una obra cara y la situación que estamos viviendo es compleja. Igualmente, el municipio siempre va a tener las puertas abiertas para refinanciarla y para que nadie se queda atrasado con la obra”.



SIEMPRE HACIENDO ALGO

A su turno, el vicepresidente de la Comisión Vecinal, Ariel Yrivas, manifestó: “Estamos muy contentos de estar aquí inaugurando esta hermosa obra. He visto como los vecinos están acomodando las veredas,y esto siempre incentiva a mejorar, a producir, a hacer". “Quería felicitar a los vecinos, a los integrantes de la Comisión, a los que trabajan en la escuelita de fútbol, porque siempre están haciendo algo. A veces el trabajo vecinal no se ve, pero lo hacemos con mucho amor y dedicación. Siempre apostamos a trasmitirles valores a los chicos, a las nuevas generaciones del barrio". “En marzo arrancamos con una comisión nueva y pudimos armar un lindo grupo. Organizamos eventos, tenemos una escuelita de fútbol en marcha y el proyecto de la copa de leche. Estamos contentos con lo que hacemos”, cerró Yrivas.



LA PRÓXIMA ETAPA

“Ya tendremos que empezar a trabajar para la próxima etapa”, anticipó el Intendente, quien agregó que “los vecinos de aquí nos pidieron por las cuadras que quedan. Eso también nos los piden en el resto de los barrios”. “Con Valeria Gutiérrez y con la Federación de Entidades Vecinales, empezaremos a trazar el próximo plan que será en base a las necesidades de cada barrio y también esperando que la economía se acomode, porque es una obra que tampoco se puede llevar adelante con los niveles de incertidumbre que hoy tenemos”, concluyó Luis Castellano.