“La idea era tirar el centro pero el arquero se paró muy sobre su palo”

En el primer tiempo había tenido un tiro libre que el arquero Horacio Ramírez le desvió al córner. Ni bien iniciado el complemento, con otra pelota detenida, y quizás con un ángulo ‘no tan favorable para darle directo al arco’ volvió a hacerse cargo de la ejecución. Y no falló. “La idea era tirar el centro pero el arquero se posicionó muy sobre su palo, dejó mucho espacio libre, y tuve la confianza para pegarle y poder meterla ahí”, le contó a este medio Marco Borgnino. Autor del golazo con el cual Atlético de Rafaela le ganó 1-0 a Brown de Adrogué.



La ‘Crema’ llevaba trece partidos sin poder sumar de a tres y “la verdad que necesitábamos mucho esta victoria”, señaló Borgnino, quien luego agregó: “Por el momento en el cual esta el club, que no se lo merece, ni nosotros tampoco. Esta victoria nos alivia mucho para lo que viene”.



Con respecto al trámite del partido, dónde Atlético, sin lucirse fue más que su rival y mereció la victoria, Marco comentó: “Ezequiel nos da las herramientas necesarias antes de cada partido, nos dice lo que va a pasar y pasa. Fue un partido cortado, por eso no se pudo dar la intensidad como si lo hicimos con San Martín de Tucumán pero se hizo un partido inteligente, estuvimos sólidos en todas las líneas. Generamos varias situaciones, pudimos marcar el gol y ellos prácticamente no nos generaron peligro y eso también es importante”.



Borgnino es uno de los que levantó su nivel futbolístico, y trasladado al colectivo, todo se vuelve sumamente positivo. Y ahora le sumó el gol. “Contento porque hacía mucho que no convertía y siempre uno quiere ayudar al equipo desde donde le toque y cuando toca estar dentro de la cancha y pasan estas cosas siento una sensación de alegría aún mayor por hacer el gol que ayudó al equipo para conseguir la victoria”, declaró el mediocampista ofensivo.



La victoria era impostergable. Así lo exigía el torneo. Con 24 fechas disputadas y la posición en la cual se encuentra Atlético en la tabla lo exigían.



“Lamentablemente estamos donde estamos pero no tenemos que dejar de mirar para arriba porque la categoría brinda eso, ganas tres partidos consecutivos y te prendes arriba. El equipo siempre estuvo muy unido, el grupo está bien, es un grupo lindo, sano y se lo merecía”, indicó Borgnino.



Ante la alegría por la victoria conseguida el plantel albiceleste transita una semana diferente, ‘tranquila’. Pero Marco tiene bien en claro que nadie se puede relajar porque ahora se viene otro rival duro como lo será Chacarita (sábado a las 15.30hs) y de visitante, condición no menor para la Crema, que no logra ganar desde septiembre del año pasado.



“Ahora necesitamos sacarnos de encima esa espina de no poder ganar de visitante. La semana se encara con la mejor, algo más de tranquilidad, pero no nos tenemos que relajar con nada, tenemos seguir trabajando duro y esperemos poder conseguir los 3 puntos que tanto queremos de visitante”.