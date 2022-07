Rugby: CRAR ya conoce el fixture del Final Four

Finalizada la etapa regular, denominada zona campeonato en el certamen de Segunda División del Torneo Regional del Litoral, ahora es tiempo de pensar en las instancias finales y decisivas.

El Comité del TRL informó el fixture que tendrá finalmente el Final Four de la principal categoría de ascenso, en donde se encuentra CRAR.

Los dirigidos por Enrique López Durando debutarán visitando a Jockey Club de Venado Tuerto, luego irán con Los Caranchos en Rosario y cerrarán en Rafaela ante Logaritmo.

Dichos encuentro se jugarán los sábados 30 de julio, 6 y 13 de agosto, respectivamente.

A dicha definición ingresaron los cuatro primeros de la tabla. El equipo que termine en la primera posición será el campeón, aunque dicho título no definirá ningún ascenso ni descenso. Eso vendrá con la Reclasificación, certamen final que comenzará el sábado 27 de agosto.



Los cruces:



Fecha 1 (30/07): Jockey Club Venado Tuerto (1º) vs CRAR (4º), Los Caranchos (2º) vs Logaritmo (3º).

Fecha 2 (06/08): Los Caranchos vs CRAR, Logaritmo vs Jockey Club Venado Tuerto.

Fecha 3 (13/08): CRAR vs Logaritmo, Jockey Club Venado Tuerto vs Los Caranchos.



DEFINICIONES EN PRIMERA



Este sábado 23 de julio se disputará la 17º y penúltima fecha del torneo de Primera División del TRL, en su fase regular.

Las semifinales y Finales del Top 10 se jugarán en Estudiantes de Paraná los sábado 13 y 20 de agosto.

La fecha 17: Estudiantes vs Provincial, Jockey Rosario vs Rowing, Santa Fe RC vs Universitario Rosario, GER vs CRAI, Old Resian vs Duendes.



LAS POSICIONES: Estudiantes 70, puntos; GER 67; Duendes 57; Santa Fe RC 51; Old Resian 44; Jockey Club 36; CRAI 34; Universitario Rosario 18; Rowing 16; Provincial 7.