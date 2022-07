El árbitro para Chacarita - Atlético y todo el programa de la fecha 25

Atlético de Rafaela, que viene de lograr una victoria tras trece presentaciones, visitará el sábado a Chacarita con el arbitraje de Lucas Comesaña, según las designaciones realizadas por la AFA para la fecha 25º del torneo de la Primera Nacional.

Los asistentes serán Ramiro Cabrera y Juan Mamani; como cuarto irá Alejandro Porticella.

Dicho encuentro comenzará a las 15.30hs y se será televisado por Directv.

Por su parte, la rafaelina Gisela Trucco será asistente de Andrés Gariano en Instituto vs San Telmo.



El programa completo de la fecha 25:



Viernes 22/07: 14.00hs Estudiantes RC vs Temperley (Lucas Novelli), 15.00hs Sacachispas vs Gimnasia Mza. (Franco Acita), 15.00hs Dep. Maipú vs Villa Dálmine (César Ceballo), 16.00hs Mitre (SdE) vs All Boys (Yamil Possi), 19.00hs Tristán Suárez vs San Martín San Juan (Julio Barraza), 19.00hs Alvarado vs Florida (Nahuel Viñas), 19.10hs (TV) Ferro vs Güemes (SdE) (Diego Ceballos), 21.10hs (TV) San Martín (T) vs Atlanta (Mario Ejarque).



Sábado 23/07: 15.00hs Brown (A) vs Santamarina (Gastón Monzón Brizuela), 15.00hs Almagro vs Gimnasia (J) (Sebastián Martínez), 15.00hs Dep. Madryn vs Dep. Morón (Luis Lobo Medina), 15.30hs (TV) Chacarita vs Atlético de Rafaela (Lucas Comesaña), 15.30hs Defensores de Belgrano vs Estudiantes BA (Pablo Dóvalo), 15.30hs Independiente Rivadavia vs Riestra (Rodrigo Rivero), 15.35hs (TV) Nueva Chicago vs Alte. Brown (Jorge Broggi), 16.00hs Agropecuario vs Chaco For Ever (Nelson Sosa), 17.40hs (TV) Instituto vs San Telmo (Andrés Gariano), 19.45hs (TV) Quilmes vs Belgrano (Pablo Giménez). Libre: Brown de Puerto Madryn.