Chemes: “el kirchnerismo no quiere al campo, no lo entiende y no le importa”

Los ánimos están caldeados entre el sector agropecuario y el Gobierno nacional, que sube al ring cada vez que puede a los productores. El 13# impulsado por la Mesa de Enlace la semana pasada, que incluyó un cese de comercialización de hacienda y granos (además de concentraciones en varios puntos del país), tuvo un alto acatamiento. Sin embargo, difícilmente el oficialismo revea su posición, sino que, por el contrario, hay muchas posibilidades que profundice su mirada sesgada hacia el campo.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, analizó el escenario actual y habló de lo que pueda ocurrir en el mediano plazo en caso que las respuestas oficiales no lleguen. “Lo que hicimos fue expresar nuestro malestar por la falta de políticas hacia el sector y decisiones inadecuadas con respecto a lo que necesitan los productores”, señaló en diálogo con ADN Rural al referirse a la protesta de la semana pasada. Y advirtió: “vamos a consultar a las bases para ver cómo seguimos, si profundizamos medidas o no, pero evidentemente atravesamos una etapa en la cual el campo deberá manifestarse”.

El dirigente también anticipó que llevarán a cabo reuniones con gobernadores y legisladores provinciales “porque no pueden estar al margen de esto, son perjudicados a la hora de recibir recursos”. De todas maneras, las bases serán las que definan, como siempre pasa, las acciones a implementar llegado el caso que el oficialismo no brinde algún guiño al sector. Sobre este punto, el entrerriano fue contundente: “el kirchnerismo no quiere al campo, no lo entiende y no le importa”.

Al analizar el contexto, también se mostró muy escéptico sobre el futuro: “el panorama político del país es muy complicado y toda la sociedad está mal. En el caso del campo, de $100 que ingresan a las arcas del Estado, $66 provienen del sector agropecuario. Si el sector se cae, toda la sociedad lo sentirá y eso hay que evitar porque es grave la situación, pero se puede estar peor”. Y concluyó: “hay que trabajar entre todos para que la sociedad entienda que el campo no es un segmento egoísta que está reclamando para tener rentas extraordinarias, sino que reclama para que las políticas no vayan en detrimento de todo el bienestar de la ciudadanía”.



EL RECUERDO DE LA “125”

El domingo pasado se cumplieron 14 años del inolvidable “No positivo” que Julio Cobos, en su condición de presidente del Senado, expresó para dejar sin efecto la Resolución 125, que mantuvo en vilo al país alrededor de cuatro meses. Fueron tiempos muy candentes, con ánimos exacerbados y una presidenta (hoy Vice) que echaba “nafta al fuego” cada vez que podía.

De aquel entonces a la fecha ha pasado mucha agua debajo del puente, como dice refrán, pero la esencia del oficialismo está intacta. Y así lo entiende Chemes: “estábamos en una situación similar a la actual, por supuesto que hay diferencias, pero se asemeja bastante porque la falta de reconocimiento del Estado hacia el campo sigue”.

Y agregó: “creo que significó un quiebre y comenzamos a transitar tiempos difíciles en la relación con el kirchnerismo. Hay una lucha contra el campo y está claramente demostrado que no ven la importancia del campo para el país”. El dirigente afirmó que el Gobierno observa al campo “sólo como una fuente de recursos fiscales” y en ningún momento “como un sector de desarrollo y crecimiento” que genera beneficios para el país y el propio Estado “si lo dejan prosperar”.

Por último, en la entrevista con ADN Rural, recordó su paso por el Congreso de la Nación [fue Diputado entre 2009 y 2013] y reconoció que el sector agropecuario de fortalecer su presencia en el ámbito político

Al respecto, reflexionó: “todavía no aprendimos a insertarnos dentro de la política y a generar ese factor de poder político que hace falta para que de una vez por todas el campo pueda representar políticamente a un sector tan importante. No hemos generado además esos liderazgos necesarios y no supimos manejar esta situación a tal punto que vimos que las oportunidades que hemos tenido, la política se termina devorando las intenciones de generar este ámbito de lucha que queremos llevar adelante”. Y expresó: “es fundamental que el campo llegue al poder político porque es la única forma que generemos leyes para poder resolver todos estos problemas que estamos enfrentando”.



“NO HAY ESPECULACIÓN ALGUNA”

La situación macroeconómica está complicada y se agravó en las últimas semanas. La brecha cambiaria ha trepado en los últimos 45 días a 125% y el tipo de cambio CCL y el blue han subido 45%, superando la cotización de 300 $/US$.

Ante esta coyuntura, derivada de la ineficacia de la política económica, se plantea en algunos trascendidos la necesidad de aumentar la oferta de divisas. En este sentido, se comenta la supuesta retención de granos de soja por parte de los productores.

Desde CRA indicaron: “si bien trasciende que se estudiarían desde algunos ámbitos gubernamentales estímulos (transitorios, que no sirven) para una mayor liquidación de granos, parece que no se entiende el problema de fondo. Ante todo, los productores actúan como cualquier ciudadano o empresario y ante la creciente incertidumbre, ahorran, y su manera de ahorrar es escalonar la venta de granos de cada cosecha”. Y agregaron: “esta actitud no sólo implica ahorrar, sino que es habitual, por un tema de distribución a lo largo de los meses de los ingresos destinados a consumo, no siendo especulación de ninguna manera”.