El balance legislativo del primer semestre deja un pobre resultado para el agro

La historia de “Barbechando” comienza en 2008, en el contexto de la Resolución 125, cuando un grupo de productores comenzaron a caminar los pasillos del Congreso de la Nación para explicar y esclarecer las características del interior productivo. “Pasar del reclamo a la propuesta”, fue uno de los lemas iniciales que mantienen, y respetan, en la actualidad.

El objetivo de esta ONG es claro y consiste en presentar información técnica a los legisladores, de todos los partidos, sobre temáticas que deban tratar o tengan interés de hacerlo, siempre vinculado con el campo y la agroindustria. En esta oportunidad, realizaron el balance legislativo del primer semestre de 2022 y la conclusión es contundente: “deja un pobre resultado, con menos sesiones y leyes sancionadas”.

En Diputados, la paridad de fuerzas genera una paralización en los acuerdos, mientras que en el Senado la agenda del oficialismo venía acelerada y menguó en las últimas semanas. “La demora en la conformación de las comisiones fue histórica; la agenda del agro, casi sin avances”, indicaron Florencia Ricchiuti (Directora Ejecutiva) y Santiago Ricca (analista legislativo)

El 2022 fue un año atípico según señalan los principales referentes legislativos porque a pesar de contar con un Congreso equilibrado y de no ser año electoral, “la actividad parlamentaria fue en descenso”. De hecho, se sancionaron casi la mitad de las leyes respecto del 2021 y las sesiones, que todas fueron especiales, además se redujeron en un tercio.

¿Los motivos? El empate técnico entre las dos bancadas mayoritarias (Frente de Todos y Juntos por el Cambio), con casi idéntica cantidad de diputados y senadores en cada una de las Cámaras, generaron la imposibilidad de acuerdos. “Las negociaciones se frustraron más de una vez y también las diferencias en los propios espacios obligaron a repensar estrategias internas y evitar fugas o quiebres en las coaliciones”, analizaron desde la ONG.

Sin embargo, el último mes se pudo visibilizar cierta tendencia a avanzar con paquetes productivos de leyes, especialmente en Diputados (industria automotriz, cáñamo y bio y nanotecnología). Mientras tanto, en el Senado se mantiene activo con la agenda judicial y económica más polarizada.



POCOS PROYECTOS Y PRIVILEGIO OFICIAL

Al igual que el año pasado, la agenda de la agrobioIndustria tuvo pocos resultados. Sólo se sancionaron tres leyes: la promoción del cannabis medicinal y cáñamo industrial, la prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos para humanos y animales y la prórroga y modificación a la ley de biotecnología que amplió el alcance a la nanotecnología.

Desde Barbechando consideran que la agenda del oficialismo logró imponerse porque dos de los tres proyectos fueron impulsados por el Poder Ejecutivo y el restante, estuvo a cargo del Socialismo. Mientras tanto, quedan a la espera de tratamiento y con algún movimiento en comisión en lo que va del año el proyecto de fomento de exportaciones agroindustriales (CAA) y la modificación de la ley de emergencia agropecuaria.



COMISIONES, UN FIEL REFLEJO

El ejemplo más concreto de las difíciles negociaciones entre oficialismo y oposición fue la conformación de comisiones. “Es histórico que Diputados haya terminado de conformar sus comisiones hacia fines de junio -el plazo general es entre marzo y abril- y la mayor sorpresa es que en el Senado de la Nación ni siquiera terminaron de hacerlo”, lamentaron los integrantes de la ONG.

Producto de la demora en la conformación, la productividad de las comisiones -cuerpos técnicos para el análisis de los proyectos de ley- es casi nula. La conclusión es casi igual a la de sesiones y leyes: menos reuniones de comisión y menos dictámenes.



LA MESA DE ENTRADAS

Dentro de las iniciativas de ley que impulsan diputados y senadores nacionales, hay tres categorías principales que concentran el 60% de las propuestas: ambiente, economías regionales y emergencia agropecuaria (por exceso hídrico o sequías)

En la primera categoría, proyectos sobre humedales, incendios y penalizaciones por daño ambiental son las de mayor presencia.

En el caso de las economías regionales, se encuentra una proporcionalidad de cultivos regionales donde la uva, el tabaco, la yerba mate, frutas y verduras y leche son las principales propuestas de promoción.



LO QUE VIENE

Para Barbechando, el segundo semestre no pareciera ser muy distinto al primero. “Las fuerzas empatadas buscarán mínimas negociaciones que no generen inclemencias internas, es decir, no abrir a debate temas que dividan a los propios frentes”, reconocieron.

“Desde Barbechando aspiramos a que el Congreso pueda activar y empezar a buscar acuerdos de mínima. Hay temas de la agenda económica y social que no pueden mantener ajena a la clase política. Se requiere empezar a pensar las políticas públicas, de consenso, para proyectar los próximos cincuenta años, para una Argentina que tiene todo el potencial para crecer”.