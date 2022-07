Las perspectivas hacia el 2031 para el sector lácteo mundial

Se prevé que el comercio mundial de productos lácteos se expanda durante la próxima década para llegar a 14,2 MTM en 2031, un 15% más que durante el período base. Las tasas de crecimiento varían según los productos lácteos, con un 1,7 % anual para LPD, 1,6% anual para queso, 1,5% para suero en polvo, 1,3% para manteca y 0,9% para LPE. La mayor parte de este crecimiento se cubrirá con mayores exportaciones de los EE.UU., la UE y Nueva Zelanda. Australia, otro exportador que ha perdido cuota de mercado aunque sigue siendo un destacado exportador de queso y LPD. En el caso de LPE, Argentina también es un importante exportador y se proyecta que represente el 5% de las exportaciones mundiales para 2031. En los últimos años, Bielorrusia se ha convertido en un importante exportador, orientando sus exportaciones principalmente al mercado ruso debido al embargo que sufre dicho país.

La UE seguirá siendo el principal exportador mundial de queso (44%), seguido de EE.UU. y NZ. Sostenida en el primer caso a través del acuerdo CETA con Canadá y con Japón tras la ratificación del acuerdo comercial bilateral en 2019. Reino Unido, Japón, Rusia, la UE y Arabia Saudita se proyectan como los cinco principales importadores de queso en 2031. Las tendencias recientes apuntan a una demanda creciente de productos de valor agregado destinados a un procesamiento posterior.

NZ sigue siendo la principal fuente de manteca y LPE en el mercado internacional, y se prevé que sus cuotas de mercado sean de alrededor del 39 % y el 58 %, respectivamente, para 2031. China es el principal importador de LPE de NZ. El crecimiento esperado en la producción nacional de leche en China limitará el crecimiento de las importaciones de LPE. Se espera que NZ diversifique y aumente ligeramente su producción de queso.



PRECIOS A LA BAJA

A pesar de los máximos actuales, los precios internacionales de los lácteos tenderán a la baja a largo plazo. Los dos principales precios de referencia para los productos lácteos son la manteca y la LPD, usualmente de Oceanía y Europa. La fuerte volatilidad de los precios internacionales de los productos lácteos se deriva de su pequeña participación en el comercio, el predominio de unos pocos exportadores y un entorno de política comercial ampliamente restrictivo. Desde 2015, el precio de la manteca ha aumentado considerablemente más que la LPD. Debido a la mayor demanda de grasa, se supone que la brecha entre ambos seguirá durante la próxima década; aunque se espera que se reduzca.

En el corto plazo, esta perspectiva proyecta que los precios nominales de la manteca y la LPD se mantengan altos en 2022, principalmente debido a los altos costos de producción y los precios del aceite vegetal; sin embargo, se prevé que los precios regresen a sus niveles a largo plazo y disminuyan durante el período de proyección. Se prevé que los precios mundiales de la LPE y el queso se vean afectados por la evolución de los precios de la manteca y la LDP, en consonancia con el contenido respectivo de sólidos grasos y no grasos.



RIESGOS E INCERTIDUMBRES

A corto plazo, las proyecciones pueden verse afectadas por la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha aumentado significativamente la incertidumbre de las condiciones de oferta y demanda agrícola y puede ralentizar el crecimiento económico. Los impactos podrían sentirse a través del aumento de los costos de los insumos, como fertilizantes y concentrados.

Además, la aparición de nuevas variantes de COVID-19 y las medidas políticas posteriores pueden afectar aún más la recuperación económica.

El papel de los sustitutos de origen vegetal de los productos lácteos (por ejemplo, bebidas de soja, almendras, arroz y avena) ha aumentado en muchas regiones, especialmente en América del Norte, Europa y el este de Asia. Los reemplazos han continuado expandiéndose, ramificándose en varios frutos secos, legumbres y otros cultivos.

La legislación ambiental podría tener un fuerte impacto en el futuro desarrollo de la producción lechera. Las políticas e iniciativas ambientales más estrictas, como Pathways to Dairy Net Zero, podrían afectar el nivel de la producción láctea aunque también podría conducir a soluciones innovadoras que mejoren la competitividad a largo plazo del sector. En general, el nivel global de emisiones de GEI dependerá en gran medida de las ganancias de eficiencia en India y otros países con una alta población de ganado y una producción extensiva.

Los flujos comerciales de productos lácteos podrían verse sustancialmente alterados por cambios en el entorno comercial. Las modificaciones a los acuerdos comerciales existentes o la creación de nuevos afectarían la demanda de productos lácteos. Si bien la prohibición rusa de importar varios productos lácteos de los principales países se levantó parcialmente en 2020, aunque otros se extendieron. El embargo fue uno de los impulsores del aumento de la producción de leche rusa en los últimos década (0,7% anual) que no solo redujo su dependencia de las importaciones, sino que alteró las fuentes de las importaciones de la UE a Bielorrusia tras las sanciones de 2014 en adelante. Por otro lado, es probable que la política comercial del Reino Unido después de su salida de la UE afecte los flujos comerciales también.