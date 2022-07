Arranca hoy “La Ganadera”, la más emblemática del país

Luego de dos años sin poder celebrarse a causa de las restricciones por la Pandemia, la Sociedad Rural Argentina abrirá hoy las puertas al público de su 134° edición de la Expo Rural de Palermo, conocida tradicionalmente como “La Ganadera”, la más antigua y emblemática del ruralismo nacional.

Hasta el 31 de julio, el predio céntrico de Capital Federal se vestirá de fiesta con las tradiciones y las novedades del mundo agropecuario. “Desde este momento en la Rural encontrarán más de 400 expositores, 2.500 animales inscriptos de todas las razas del país, 200 conferencias magistrales y de capacitación, 500 reuniones en rondas de negocios internacionales”, entre cientos de atractivos para toda la familia, según detalló esta semana el presidente de la Rural, Nicolás Pino.

Fue el día martes, en el ingreso de los primeros animales al predio, que se realizó el corte de cintas simbólico de la apertura de la Expo, donde los directivos de la Rural adelantaron lo que esperan para esta tan ansiada edición. “Para la puesta en marcha de esta exposición se necesitaron casi 500 millones de pesos de inversión, que generaron a su vez, 9.000 puestos de trabajos para el armado y la atención durante los días de la Expo; según estimamos desde la organización, a lo largo de los 10 días es muy probable que se realicen negocios por alrededor de 18.000 millones de pesos; por lo tanto, si esta no es la potencia del campo, qué alguien me diga dónde la vamos a encontrar”, expresó Pino.



LA GRAN AUSENTE

Lamentablemente, por primera vez en la historia, no habrá vacas Holando en la Exposición. Si bien en otras oportunidades no se llegó a hacer la jura de campeonato oficial de ACHA porque no se llegaron a juntar el mínimo reglamentario de concursantes, este año directamente no habrá ningún animal de la raza presente en el predio. Todos los cabañeros del país, que cada vez son menos, decidieron no acudir a la cita palermitana aduciendo que era muy costosa la logística de 10 días para exhibir sus ejemplares.