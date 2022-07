La Lehmann desembarca con un remate Holando en Palermo

La Cooperativa Guillermo Lehmann se prepara para escribir otra página destacada en su rica historia, con la realización de su primer Remate Holando en la Sociedad Rural Argentina en Palermo el próximo lunes 25 de julio.

La cooperativa desembarcará con más de 550 vientres Holando en este lugar emblemático con una genética destacada, no solamente de nuestra zona, sino también de la Provincia de Buenos Aires.

En tanto, el viernes 29 de julio se llevará a cabo también el tradicional remate de invernada y cría que la Cooperativa lleva a cabo desde hace años junto a Rosgan, con una subasta que superará a las 10 mil cabezas.

Si bien ya se realizaron otros remates en Palermo, lo cierto es que este en particular, se palpita distinto porque la realización es exclusiva de genética Holando y como única consignataria la Lehmann: "esta es la raza de nuestra zona, de nuestra región. Hace tiempo que nos venimos ganando un prestigio en cuanto a la comercialización de este tipo de hacienda. Ahora tenemos que trabajar duro, buscar buenas ventas para la gente que consigne su Hacienda. Será un desafío muy lindo", explicó en la previa el coordinador Comercial de Hacienda, Alan Zbrun.

Además, el funcionario destacó: "estamos muy felices de poder llevar esta raza a la Expo de Palermo. Para nosotros vender en la tribuna de ese lugar, por primera vez, no deja de ser un desafío muy importante. Estamos trabajando arduamente desde hace semanas con todo el equipo para hacer un gran papel", sostuvo al respecto.

La hacienda que saldrá a subasta tiene un destacado porte genético con muchas vaquillonas preñadas de la Provincia de Buenos Aires, con el respaldo de grandes establecimientos y firmas de la zona que tienen un prestigio muy importante en cuanto a la raza. Habrá 250 vaquillonas preñadas y 300 vaquillonas para entorar y terneras. “Tendremos presente muchas consignaciones de nuestra región, algo que nos enorgullece", destacó Zbrun sobre el acompañamiento y respaldo que recibirá la Cooperativa, mientras que apuntó también al apoyo que desde hace años brinda Rosgan: "agradecemos a la gente de Rosgan que nos acompañaron desde el primer momento con esta idea de poder llevar nuestra hacienda en Palermo”, dijo.

A modo de cierre, hizo referencia al trabajo que está llevando a cabo la unidad de negocio, donde remarcó que "el equipo está muy entusiasmado desde que surgió esta idea. Hace más de un mes que estamos buscando muy buena hacienda y trabajando en el catálogo para poder empezar a ofrecerlas y conseguir compradores para que sea una muy linda puja", finalizó Zbrun.

De este modo, el próximo lunes 25 de julio, desde las 16.30 horas, se llevará a cabo el Primer Remate Holando de la Lehmann en Palermo. En tanto, el viernes 29 de julio, realizará el remate de invernada y cría, con más de 10 mil cabezas. Ambos eventos serán transmitidos por Canal Rural y vía streaming.