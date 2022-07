Fuertes críticas del Financial Times

El diario británico Financial Times publicó un duro editorial en su última edición en el que realizó una descripción sobre el presente económico nacional y aseguró que el país está ante un "panorama desolador", cerca de la "ruina financiera" y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería insistir en "metas más exigentes".

A lo largo de la nota, el medio destaca que la Argentina dispone de grandes recursos como petróleo, gas, tecnología, granos y litio, por lo que considera que con ellos y debido al contexto que se vive en el mundo el país debería atravesar un mejor momento. No obstante, alertó: "La Argentina se aproxima tambaleando a uno de sus periódicos colapsos; la inflación alcanzó un 64% anual en junio y podría ser del 90% hacia fin de año".

Luego, en otro fragmento del editorial, sumó: "Cortada de los mercados internacionales por el default de 2020, el Gobierno lucha por financiarse a sí mismo emitiendo copiosas cantidades de deuda doméstica a tasas de interés cada vez más altas, la mayor parte ajustada a la inflación y el Banco Central imprime cada vez más pesos".

En este escenario, el Financial Times aseguró que "los bonos del Gobierno son cada vez menos atractivos" ante "la ruina financiera" que está al "acecho".

Así, reflejó que la Argentina se encuentra frente a un "panorama desolador" luego de enumerar los controles cambiarios, las restricciones a las exportaciones de granos, congelamiento de precios y los subsidios energéticos. "Antes que parches, lo que Argentina necesita es un poco de amor duro", lanzaron.

Después de emitir una visión negativa sobre la política económica nacional, el prestigioso diario británico explicó que "el cuadro político es todavía peor" al hacer mención sobre la interna del Frente de Todos (FdT), que culminó con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía.

"Guzmán había logrado la exitosa restructuración de la deuda con acreedores privados y el FMI, pero era odiado por (Cristina) Fernández de Kirchner y sus aliados por negarse a gastar más. Su salida derivó al Gobierno de su única figura creíble", rezó una parte del texto.

Acto seguido, indicó que la actual titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, prometió cumplir con las metas que impuso el FMI, pero que "las chances de que lo haga están fuertemente en contra".

Bajo todo este contexto, el Financial Times llegó a la conclusión de que el Fondo se equivocó durante la renegociación con la Argentina, ya que no estableció objetivos más duros.

"Cada vez se hace más visible que el FMI falló en imponer condiciones más duras cuando renegoció el rescate financiero de marzo. De cara a un Gobierno débil preso del populismo peronista y a políticas fallidas hubiera sido mejor que el Fondo insistiera en metas más exigentes para inspirar confianza", concluyó.