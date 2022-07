Pese a diferencias internas, el Gobierno va contra la Justicia

El presidente Alberto Fernández avaló ayer la ofensiva de Cristina Kirchner a la Corte Suprema y advirtió que la Argentina necesita una "reforma profunda y democrática" porque el sistema judicial "está deslegitimado". "He reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina Kirchner. He visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos: nuestra justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática", escribió el Presidente.

En la misma línea, en un hilo de tuits, el mandatario nacional agregó: "Cuando quise reformar la Justicia Federal, algunos no me acompañaron. Cuando hablé del mal funcionamiento de la CSJN fui criticado. Dijeron que buscaba la impunidad de ciertos acusados. Los que lo decían son los que aseguran su impunidad con este sistema lamentable de justicia".

"Pueden hablar de las formas y del vídeo de Cristina Kirchner, pero no dejemos de debatir el problema y buscar una solución. Como Presidente sigo comprometido en que los argentinos contemos con una justicia honesta e independiente de los poderes políticos y fácticos como merecemos", sentenció.

El mandatario nacional sostuvo: "He repetido una y mil veces que debemos reconstruir la Justicia Federal que respete y haga respetar los derechos constitucionales. Tanta violación a esas normas es tácitamente admitida por la CSJN y ese es un problema que a todos debe preocuparnos".

"La Vicepresidenta ha afirmado que en una causa en la que se la enjuicia y en la que el fiscal aún no ha formulado su acusación, su sentencia ya está escrita. Esa afirmación pone en crisis la objetividad del sistema de justicia y la idoneidad moral de los miembros del tribunal", enfatizó.

Este lunes, la vicepresidenta volvió a arremeter contra la Corte Suprema de Justicia al plantear su visión sobre "la decadencia" del cuerpo, y aseguró que "los cuatro cortesanos" ya tienen "escrita la condena" en su contra por la causa Vialidad "y a esta altura hasta firmada".



"PEPÍN SIMÓN HACE 587

DÍAS ESTÁ PRÓFUGO"

En tanto, Cristina Kirchner volvió a apuntar contra la Corte Suprema y también lanzó críticas al ex mandatario Mauricio Macri, al recordar que la mitad de los integrantes del tribunal fue propuesta por el operador judicial prófugo en Uruguay Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

"Ayer el periodista @VHMok señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre La Corte de los Cuatro: ´el 50% de esta Corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay´. Tiene razón, me había olvidado de esto", afirmó la titular del Senado.

En su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta publicó también un video de una entrevista de Macri, en la que cuenta que el responsable de idear la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Ronsenkratz fue Rodríguez Simón.

El operador judicial del gobierno de Macri está en Uruguay y se encuentra prófugo de la Justicia argentina, acusado en una causa por supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.



REACCIÓN OPOSITORA

Dirigentes de la oposición salieron al cruce de las críticas que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner hicieron contra la Corte Suprema y cuestionaron que el el oficialismo se concentre en eso y no es "resolver los problemas".

"Basta de atacar a la Justicia, hay que enfocarse en resolver los problemas", afirmó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en su cuenta de la red social Twitter. A su entender, "el gobierno nacional está desconectado de los problemas de la gente, decidió volver a atacar a la Justicia y a la Corte Suprema".

"Yo creo en una Justicia independiente, y siempre la voy a defender. Los valores republicanos, las instituciones y la división de poderes son centrales para asegurar los derechos y garantías que todos tenemos", expresó el mandatario porteño.

A su turno, el jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, respondió el mensaje de Alberto Fernández y le reclamó que sea "serio". "Señor Presidente: su gobierno está impulsando un proyecto para llevar a 25 la Corte Suprema. Sean serios, nadie puede creer que semejante grotesco es para mejorar las instituciones. Solo buscan que cada gobernador nomine a un amigo y que la Corte sea un organismo dominado por el PJ", se quejó el cordobés.

En tanto, el senador nacional de la UCR Alfredo Cornejo subrayó que "la actitud de Alberto Fernández es patética".

"Todo el país sumergido en la crisis económica que no quieren ni pueden solucionar y él sólo pretende taparla con los problemas judiciales de su jefa. Nada le importan los argentinos", aseguró.