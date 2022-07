Castellano: “Me siento orgulloso del enorme esfuerzo que hacen”

“Silvio (Fontanini) nombró muchas veces la palabra sueño, y como Intendente me siento orgulloso del enorme esfuerzo que hacen en este club, no solo para el fútbol, sino para muchas otras actividades”, sostuvo Luis Castellano.



Luego, el Intendente manifestó: “No quiero olvidarme que en el peor momento que pasamos en pandemia, fue este club el que nos abrió las puertas para hacer en su estadio de básquet un lugar de aislamiento”. Por otra parte, recordó que “hace dos meses atrás hemos firmado un convenio para poder poner un ómnibus urbano para que todos puedan ir y volver a la escuela. Y eso es clave en el desarrollo deportivo y fundamentalmente en el desarrollo personal, y todos sabemos que si no hay desarrollo personal, es difícil conseguir un desarrollo deportivo”.