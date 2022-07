Atlético inauguró su Residencia Celeste

Para muchos de los jóvenes que viven alejados de los grandes centros urbanos, dedicarse de lleno al fútbol no es tarea sencilla. Es que, si tienen condiciones para este deporte, deben ‘abandonar’ sus hogares a tempranas edades y con todas las ilusiones en sus maletas, separados de sus seres queridos.

El desarraigo de la familia es uno de los primeros obstáculos que deben superar los chicos que buscan su futuro con la pelota.

Y los clubes deben estar preparados para que esos chicos no sientan esa separación de los afectos más queridos; o lo ‘sufran’ lo menos posible.

Desde hace más de 20 años que Atlético de Rafaela tenía el sueño de poder contar con su propia pensión. Con tener su lugar propio y con todo lo necesario para tener la alimentación sana que requiere un futbolista en plena formación, los espacios para los momentos de ocio y esparcimiento, y también de estudio; y la contención tan necesaria en estos casos, a través de los directivos o los celadores de las pensiones. En este caso: Luis Trossero, el encargado del cuidado diario de los jóvenes de Atlético.



La ‘Crema’ hizo realidad ese anhelo. El de muchos dirigentes, de antes, y los de ahora. Ayer, 19 de julio de 2022, inauguró su Residencia Celeste en el predio ‘Tito’ Bartomioli. Anteriormente, los jugadores que llegaban de otros puntos del interior de la provincia o del país, se hospedaban en los inmuebles que Atlético fue alquilando durante mucho tiempo.



Tal como se había anunciado del acto participaron Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de AFA (por primera vez Rafaela recibió a un presidente de AFA en funciones), quien vino acompañado por el vice, Marcelo Achile, y el Coordinador de Selecciones Juveniles, Bernardo Romeo. Desde el ámbito político, estuvo presente el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el Intendente de la ciudad, Luis Castellano y demás funcionarios.



El moderno complejo albiceleste aloja en la actualidad a 20 chicos de distintas divisiones, con una capacidad total para 36 futbolistas. Además de contar con los dormitorios y los sanitarios, comedor, cocina, vestuarios y sala de estudios, los deportistas tienen todas las comodidades para una excelente estadía.

Para los habitantes de la pensión hay un régimen de convivencia que se debe respetar a rajatabla, si se pretende llegar lejos en una disciplina tan difícil como el fútbol. El cumplimiento de los horarios de comidas y descansos, es un principio fundamental que cada uno de los integrantes de la comunidad debe tener siempre presente.



“Que nadie les diga que hay cosas que ustedes no pueden hacer. Encuentren el camino para hacer realidad sus sueños”. Esas palabras corresponden a Gustavo Alfaro, quien pasó por el club en abril último, recorrió las instalaciones y brindó una charla para todos los juveniles. Hoy, hecha frase y escrita en una de las paredes de la pensión celeste. Por barrio Alberdi, aplica para todos.