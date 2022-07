Argentinos logró triunfar ante Boca en La Paternal

Argentinos derrotó a Boca por 2 a 0 y comparte la punta con Atlético Tucumán, que previamente le había ganado a Sarmiento por 1 a 0, en dos de los partidos que se disputaron ayer por la Liga Profesional.

El otro ganador de la jornada fue Platense, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, por 2 a 0. Los tres equipos que festejaron jugaron como locales.

Los otros dos encuentros finalizaron igualados. Colón con Aldosivi, 1 a 1, y Racing ante Arsenal, con el mismo marcador, de acuerdo con este resumen:



ARGENTINOS .......... 2

BOCA JUNIORS ....... 0

Cancha: Argentinos.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Goles: 24' Gabriel Carabajal (AJ) y 42' Gastón Verón (AJ).



COLÓN ...................... 1

ALDOSIVI ................. 1

Cancha: Colón.

Árbitro: Andrés Gariano.

Goles: 9' Ramón Ábila (C) y 54' Leandro Maciel (A).

Incidencia: a los 18' expulsado Paolo Goltz (C).



PLATENSE ................ 2

C. CÓRDOBA ............ 0

Cancha: Platense.

Árbitro: Patricio Loustau.

Goles: 33' Vicente Taborda (P) y 97' Mauro Bogado (P).

Incidencias: a los 94' expulsado Deian Verón (CC) y a los 98' expulsado Mauro Bogado (P).



A. TUCUMÁN .......... 1

SARMIENTO ........... 0

Cancha: Atlético.

Árbitro: Jorge Baliño.

Gol: 85' Ignacio Maestro Puch (AT).



RACING .................... 1

ARSENAL ................. 1

Cancha: Racing.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Goles: 35' Gonzalo Piovi (RC) y 38' Facundo Kruspzky (A).