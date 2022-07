Nicolás Castro es del KRC Genk de Bélgica

NICOLÁS CASTRO. Festejando un gol en Newell's Old Boys.

FOTO ARCHIVO NICOLÁS CASTRO. Festejando un gol en Newell's Old Boys.

KRC Genk, que viene de finalizar en la octava posición de la Primera División de Bélgica en la última temporada, llegó a un acuerdo con Newell's Old Boys y sumó al rafaelino Nicolás Castro, uno de las jóvenes promesas del fútbol argentino.

Según fuentes cercanas a la entidad rosarina, el traspaso se realizó por una cifra cercana a los 3.200.000 euros más objetivos.

Será el cuarto argentino en jugar para el club (los anteriores fueron Diego Ruiz en 2001, Leandro Grimi en 2011-12 y Abel Masuero en 2011-12).

La institución "rojinegra" vendió el 100% de los derechos económicos del futbolista de 21 años (9 de Julio de Rafaela tiene el 20%) y conservará una plusvalía del 5% por una futura transferencia.

Nicolás Castro nació el 1° de noviembre del 2000 en esta ciudad. Llegó a las inferiores del club "leproso" en 2016, luego de formarse en 9 de Julio de su ciudad natal, equipo que hoy milita en el Federal B.

Debutó profesionalmente el 25 de noviembre de 2019 en la derrota 1-0 ante Argentinos Juniors por la fecha 14 de la Superliga.

El técnico que lo puso en cancha fue Frank Darío Kudelka, quien lo hizo ingresar a los 84' en lugar de Ángelo Gabrielli.

Desde ese momento el mediocampista comenzó a demostrar sus condiciones y se transformó en una pieza clave del conjunto rosarino. Disputó 51 partidos, anotó nueve goles y repartió siete asistencias.

Marcelo Werlen, coordinador del club donde se formó "Calesita", aseguró: "Es de esos jugadores que no abundan. Fui técnico de 9 de Julio durante tres años y percibí que tenía cosas diferentes. Es un distinto, de esos que de a poco fueron desapareciendo".

Hasta hace algunas semanas Nicolás Castro y Newell's Old Boys tenían todo acordado para que el mediocampista se sume al Eintracht Frankfurt, que tiene en la delantera a Rafael Borré y que recientemente contrató a Lucas Alario. Sin embargo, cuando parecía que sólo restaba el viaje y la firma del jugador se cayó la operación. (Fuente: "La Nación").