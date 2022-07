Se plantarán 230 árboles en el área industrial de la ciudad

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Ambiente y Movilidad, trabaja en un importante plan de forestación para este año. Por el importe y la cantidad de especies a forestar, las compras implican licitaciones públicas.

En este contexto, se realizó la apertura de sobres por el llamado a Licitación Pública (decreto N° 53.499) para la adquisición de 230 árboles, que se suman a los que el municipio plantará en la ciudad. El presupuesto oficial fue de $1.900.000. Se recibió una única oferta de Vivero Los Robles S.A, que ya se encuentra en instancias de evaluación.

Durante la apertura estuvieron presentes la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiapero; Héctor Gómez por el Parque Industrial de Rafaela (PIR) y Guillermo Bernasconi por el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER) e integrantes de empresas e industrias del sector.

Recordemos que en el mes de noviembre de 2021, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, mediante Resolución Nº 722, asignó a la Municipalidad de Rafaela un aporte no reintegrable de $9.000.000 para la Obra de Ciclovías, Ciclocarriles y Forestación en el marco de obras 2021 para el Área Industrial.

Caruso expresó: “Esta obra forma parte de un trabajo integral, que da respuesta a una necesidad del sector industrial, teniendo en cuenta que son alrededor de 3000 personas las que diariamente concurren a este polo productivo de la ciudad”. “Desde el municipio ya venimos trabajando en el mantenimiento del arbolado público y la forestación, y esta iniciativa se suma a esas gestiones. Tengamos en cuenta que el arbolado suma verde y embellece, pero sobre todo aporta a la calidad del aire. Por eso podemos hablar de una verdadera transformación del sector, con una mirada que contempla la sustentabilidad. Esto es posible también porque las empresas del sector suman acciones vinculadas a servicios ambientales y un claro compromiso ciudadano, con el acompañamiento del Estado”, sumó.

A su turno, Peiretti, dijo: “Estas obras realizadas con fondos provinciales, complementan otras obras que se realizaron con aportes de la nación. Todo esto sin dudas demuestra la importancia del trabajo articulado que realiza el municipio favoreciendo a la ciudadanía en general, y en este caso al sector industrial de manera particular". “Con estos proyectos seguimos sumando infraestructura al sector, generando un entorno competitivo y transformando el área industrial de Rafaela en una de las mejores áreas para invertir en el país”, destacó.

Por su parte, Bernasconi, destacó que “hoy estuvimos presentes en la apertura de sobres para la licitación de los 230 árboles del proyecto de forestación. Este es el último tema pendiente para darle comienzo al fin de un largo proceso de avance en el área industrial, enmarcado dentro del proyecto de los 60 millones y de otros que se fueron concretando. Las ciclovías y ciclocarriles, las redes internas para el suministro de gas, el pavimento de calles internas, el recambio de luminarias LED, las cámaras de seguridad vigiladas desde el Centro de Monitoreo y ahora la forestación, concluyen un gran trabajo llevado a cabo en el área Industrial que, sin dudas, potencian la actividad en el sector”.



FORESTACIÓN

El municipio se encuentra trabajando para avanzar en todos los barrios de la ciudad con la plantación de especies, en el marco de la Ley Provincial de Arbolado (N° 13.836) y del programa “Rafaela que te Quiero Verde”. Esta iniciativa busca sumar árboles al espacio público y trabajar en su mantenimiento y puesta en valor, teniendo presente la importancia que los ciudadanos le dan a estos y al cuidado de la naturaleza. Aún no se ha comenzado con la forestación ya que por las características de las especies y la finalización del proceso de compra no se ha iniciado con la plantación.