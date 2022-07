Una jornada para recargar fuerzas: se festeja hoy en nuestro país el Día del Amigo

Cada 20 de julio, desde el año 1972, se celebra en nuestro país el Día del Amigo. La fecha y la celebración logró ser promovida e instalada por Enrique Febbraro, un psicólogo, escritor y músico nacido en la ciudad de Buenos Aires, a quien ese día pero del año 1969, cuando se vieron en los televisores blanco y negro aquellas imágenes de los astronautas caminando por primera vez sobre suelo lunar, se le ocurrió enviar miles de postales a todas partes del mundo, ya que el alunizaje era un gesto de amistad de la humanidad hacia el universo.

Y es por eso que en Argentina, desde hace exactamente cincuenta años, festejamos ese sentimiento tan personal, desinteresado y compartido que llamamos amistad. Y en estos tiempos complejos que estamos viviendo, angustiados por la situación económica y miles de incertidumbres, revalorizamos esos momentos mágicos, que sólo los amigo son capaces de regalarnos, con una comida, una merienda o una noche de tragos compartida. En esta ocasión, que la fecha cayó un miércoles, los festejos se extenderán durante toda la semana. Al menos esas son las expectativas de los empresarios gastronómicos con los que pudimos conversar: “algunos encuentros ya comenzaron hoy martes, porque a veces hay que reunirse con varios grupos diferentes, entonces es una manera de poder cumplir con todos los amigos”, con comentaban.

Con respecto a las reservas para almorzar o cenar este 20 de julio en todos los bares y restaurantes consultados, ayer por la tarde se conseguían lugares. “Tal vez este año, para abaratar, muchos grupos han optado por festejarlo en casas, porque ya para esta altura teníamos todo ocupado otras veces”, nos dijeron desde un local gastronómico. Igualmente, las expectativas son buenas, y se ofrecen menús especiales –que incluyen entrada, plato principal y postre y rondan los $3000 por persona, sin bebida-, también le han sumado decorados, luces, y pondrán música para este día tan especial. Si bien, aún no están completas las reservas, se espera trabajar “con todas las mesas ocupadas”, como ocurre cada día del amigo, nos aseguraron desde el sector. “Las consultas arrancaron sobre todo al comienzo de esta semana, algunos confirmaron, y otros esperan más a último momento. O también están los improvisados, que organizan el mismo día y te caen sin guardar lugar”, se entusiasmaba el empresario gastronómico.

Y algo que caracteriza estas “juntadas” cada 20 de julio , y especialmente entre las mujeres, son los obsequios, una “pavadita”, o “un pequeño mimo”, como se dice en esta especie de ceremonia de intercambio de presentes. En el relevamiento realizado ayer por La Opinión, los locales de regalería, de golosinas y chocolaterías, aseguraron que las ventas por el “Día del Amigo”, arrancaron con fuerza a comienzos de esta semana. En cuanto al gasto por regalo, “la gente busca opciones de entre 200 y 500 pesos, de acuerdo a la cantidad de que necesitan comprar”, nos detallaron. Y algunos locales, como la ya tradicional chocolatería de Bv Santa Fe, hicieron horario corrido durante todo el mes de julio para atender la demanda: “después de la semana de la dulzura arrancaron las ventas por el día del amigo”, nos comentaron.

Algunos optaron por compartir un almuerzo, muchos otros por una merienda en un barcito que ofrece un té o un café con tortas ricas y otros directamente se juntarán por la noche. Pero los adolescentes, que están de vacaciones, se dejarán ver temprano a la tarde en los espacios públicos mientras el sol caliente el cuerpo.

Lo cierto es que, el “Día del amigo” con plata o sin plata, virtual en pandemia, este año en bares o no, se festeja. Serán seguramente muchos los que “pondrán casa”. Y pedirán comida. Y también verán aumentadas entonces sus ventas las rotiserías, pizzerías y demás opciones gastronómicas. Y veremos en la noche las calles con repartidores de servicios de delivery yendo y viniendo.

Y el mundo se detendrá por unas horas, como cada vez que estamos entre amigos: tendremos una pausa en esta locura, y nos abrazaremos más fuerte, también por todo lo que no lo hicimos los años anteriores, por la pandemia.