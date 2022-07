La UOM pide recomposición salarial, pero no hay respuesta empresaria

En la reunión llevada a cabo en la víspera, en el Ministerio de Trabajo, que incluyó una movilización, no hubo consenso entre las partes para adelantar los aumentos pactados para los meses siguientes, pero quedaron en verse las caras nuevamente el próximo martes, también en la cartera laboral.

De todas maneras ante la intransigente postura de los industriales, para mañana ya están convocados los 54 secretarios generales del país para resolver las medidas de fuerza que se adoptarán.

Vale recordar que el pasado 12 de junio, la Comisión Paritaria de la Unión Obrera de la República Argentina mantuvo el tercer encuentro con el sector empresario en búsqueda de la recomposición del poder adquisitivo del salario metalúrgico.

En ese contexto, las Cámaras Empresariales del sector rechazaron la petición sindical de adelantamiento de la cuota al mes de julio del 12 % previsto para el mes de octubre y sumar un 20 % a partir del mes de octubre de 2022 con cláusula de revisión en febrero de 2023.

En contraposición, adujeron aferrarse al acuerdo salarial vigente e incorporar tres cuotas mensuales y consecutivas de 5 % para los meses de enero, febrero y marzo de 2023, cerrando de este modo la paritaria del año 2022.

La decisión empresaria fue tildada de “irresponsable e insensible” debido a que ese sector “tiene un vasto conocimiento y plena conciencia de la gravísima situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores metalúrgicos a partir de la crisis actual, producida por múltiples factores, que golpea fuertemente el poder adquisitivo de sus asalariados”.



FIRMEZA EN

EL RECLAMO

“Esta situación, -sostienen- transcurre en un escenario agravado por un claro desacople entre los destinos de las empresas y la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras: todos los datos objetivos de la realidad y las estadísticas dan cuenta que mientras se ha recuperado los niveles de producción pre pandémicos e incluso se ha superado ampliamente en algunos sectores de nuestra actividad, el salario metalúrgico pierde participación en ese proceso de recuperación”.

Tras el rechazo de las Cámaras empresarias, la UOM solicitó la urgente intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación mediante la convocatoria a una audiencia entre las partes a la mayor brevedad.

Tras el segundo, y malogrado encuentro, paritario de la víspera, y la convocatoria multitudinaria que lo esperaba a las puertas del Ministerio, el titular de la UOM a nivel nacional indicó que recibieron una nueva propuesta “para traer el 12% establecido de abril para el mes de octubre (6% agosto y 6% septiembre). Además, propusieron un 5% en octubre, 5% noviembre, 5% enero y 5% febrero. “Esta (oferta) ha sido rechazada por nuestra organización”, confirmó.

“Necesitamos recuperar el poder adquisitivo perdido, necesitamos que el sector empresario entienda la necesidad que tenemos hoy los trabajadores metalúrgicas”, aseguró Furlán. “No nos vamos a mover si no son capaces de ofrecer una propuesta que satisfaga las necesidades que hoy tenemos los trabajadores metalúrgicos”, señaló.

“Le decimos al sector empresario que desde hace un tiempo a esta parte la producción ha crecido, la exigencia de ese trabajo y de esa producción la estamos realizando. Cada vez los trabajadores tenemos más trabajo y cada vez cobramos menos”, concluyó el dirigente.



INCOMPRENSIBLE

“Se da una paradoja porque los conflictos gremiales se dan cuando hay despidos, suspensiones o cuando directamente falta trabajo, pero ahora estamos con actividad plena y en este marco es inconcebible que las empresas quieran sostener un salario con el que no se cubre ni 20 días del mes. Tienen que entender que no se llega a cubrir la canasta básica”, lamentó Oesquer ante la consulta de La Opinión.

Enseguida recordó que el buen momento en la actividad industrial se refleja en el nivel y en la demanda de empleo y “es realmente incomprensible cuando todos los parámetros son positivos que se mantengan en esta postura. Sin ir más lejos, los resultados del Observatorio Industrial de la Municipalidad de Rafaela mostraron que en 2021 se crearon cerca de 500 puestos de trabajo y en el primer cuatrimestre de este año son 270 altas laborales en la ciudad. A su vez, ahora, arrancó el programa provincial para favorecer el primer empleo, que le paga una parte del sueldo y ya tiene 100 altas”

“Por eso -insistió- no se entiende porque no le quieren reconocer un peso más al trabajador si están trabajando bien. Es el empleado el que saca los trabajos y la producción adelante entonces no se lo puede dejar “tirado” y con un sueldo que no le alcanza para lo básico. Y por esto, el secretariado a nivel nacional se plantó y dicen hasta acá llegamos porque están llenos de trabajo y no quieren pagar un sueldo para poder cubrir sus necesidades”

Con relación a la rentabilidad, el gremialista sostuvo que “les va bien” y citó que “ni los que exportan se quejan a pesar la diferencia de cotización del dólar porque ellos venden a dólar oficial. Tanto Mahle como Basso, que son grandes generadores de empleo, siguen trabajando sin dificultad”.



4.000 EN RAFAELA

“Nuestra seccional abarca los Departamentos Castellano, San Cristóbal y 9 de Julio, pero la mayoría de los 5 mil que tenemos se concentran en Castellanos. En Rafaela estamos entre los 3.800 a 4.000 afiliados. Hay bastantes en Lehmann, Sunchales, María Juana y San Vicente y en el resto de las localidades es menor la cantidad. En cuanto a las empresas están por encima de las 200, pero muchas chicas”, apuntó Oesquer