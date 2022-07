Presentación en sociedad de Aliendro, Borja y Solari

BUENOS AIRES, 20 (NA). - River Plate presentó ayer a sus tres refuerzos, el mediocampista Rodrigo Aliendro y los delanteros Miguel Borja y Pablo Solari, en una ceremonia de la que además participaron el entrenador Marcelo Gallardo y el presidente Jorge Brito.

"Estamos muy confiados y muy conformes con las incorporaciones que pudimos lograr. Salvo que aparezca algo inesperado, se podría decir que cerramos el mercado de pases", señaló Brito en conferencia.

Y añadió: "Para nosotros son jugadores que pueden aportar mucho futbolísticamente, pero también valoramos lo humano. Tenemos grandes expectativas".

Borja, por su parte, manifestó: "Me siento muy bien, han sido unos días muy especiales para mí. Vengo trabajando con el grupo para estar en óptimas condiciones cuando me necesite el entrenador".

"El fútbol argentino es muy intenso, se juega a otro ritmo. Estoy muy contento de estar aquí, mi paso por Olimpo lo disfruté y ahora lo estoy disfrutando el doble. Estoy muy agradecido con Dios", agregó el colombiano.

A su vez, Aliendro agregó: "Gracias a Dios tuve varias posibilidades, pero el llamado de Marcelo fue muy importante, igual que el proyecto del club. Espero estar a la altura".

"Es el mayor desafío de mi carrera, siento que me está costando la intensidad con la que se viven los partidos. Lo de la Copa Libertadores fue un golpe duro, pero en el tema de la adaptación creo que me falta para rendir como quiero", añadió el mediocampista.

En la misma línea se expresó Solari: "Recibir el llamado fue muy emocionante para mí. Que se me dé este paso en mi carrera es una emoción que hizo que se me caigan las lágrimas. Estoy muy contento y me llena de orgullo", dijo.

Por otra parte, consultado por la posible continuidad o no de Gallardo en el club, Brito manifestó: "A partir del mes de junio siempre empiezan a preguntar, es una constante. Estamos muy unidos. Lo dijimos en la buena y lo digo hoy, su permanencia va a depender de él. Nosotros somos justos y muy respetuosos con el presente futbolístico, que tiene que ver con un par de partidos".



"NO HAY CRISIS"

El entrenador Marcelo Gallardo despejó cualquier tipo de duda y aseguró que "no hay crisis", al tiempo que remarcó lo "lejos" que está de "pensar que todo está terminado" en su ciclo en el club.

"Me sorprendió la expectativa que se ha generado por una simple conferencia. No he hablado en los últimos partidos y correspondía dialogar con ustedes. Después de muchos años y de cambios, de varias situaciones que han existido en cuanto a armados de planteles, uno de los objetivos de este semestre no hemos podido cumplirlo", manifestó el "Muñeco".

En otro momento insistió tajante: "Mi permanencia se construyó a partir de muchísimos años y no depende de un resultado. Es algo mucho más sólido que eso. El hincha quiere ganar y ha sentido cierta desilusión, pero no se confunde y no se deja llevar por los intentos de desestabilizar interna y externamente".