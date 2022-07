Moyano afirmó que no habrá elecciones

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El dirigente Hugo Moyano, presidente de Independiente, afirmó que "no están dadas las condiciones" para realizar las elecciones en el club de Avellaneda, aunque reconoció que se harán si la Junta Electoral define "que se pueden hacer".

Tras las idas y vueltas, la Cámara de Apelación de Lomas de Zamora consideró procedente la presentación de la Agrupación Independiente Tradicional (AIT), encabezada por Fabián Doman, para participar de los comicios y le ordenó a la Junta Electoral que determine la fecha para que se lleven a cabo.

"Los que llevaron a Independiente a la B son los que ahora dan cátedra de cómo hacer las cosas bien", disparó el mandatario del "Rojo", quien agregó sobre su etapa como dirigente de la institución: "Siempre quise colaborar desde afuera, pero me lo pidieron y nunca perdimos la elección".

En esa línea, continuó: "Muchos de los que se presentan en Independiente no son hinchas, nosotros lo sabemos. Hay mucho macrismo y medios de comunicación".