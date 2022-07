Utilizaron su nombre en intento de estafa

Un vecino brindó detalles sobre un intento de estafa en el cual no cayó, realizado a través de whatsapp invocando su identidad.

Continúa investigando la Policía de nuestra ciudad, lo denunciado hace días por un hombre de 46 años de edad, domiciliado en un sector del barrio Guillermo Lehmann.

Al respecto, dijo que había recibido un mensaje de whatsapp por parte de su hermana, enviándole una captura de pantalla realizada a un número de whatsapp, citando "Buen día, cómo andas, soy ....(nombre del denunciante)", a lo que respondió que no era él el autor del mensaje, y agregó que no había cambiado el número del teléfono celular.



OTROS TRES

MENSAJES

Según lo dado a conocer en la mañana de la víspera por LA OPINION en internet, no todo quedó allí, habida cuenta de que luego recibió otro mensaje de whatsapp, esta vez a cargo de una amiga, quien lo consultó sobre si había cambiado el número, porque había recibido un mensaje desde un número con prefijo de Buenos Aires, en el que tras saludarla le ofrecía dólares para vender, y le preguntaba si sabía de algún interesado.

Posteriormente, recibió otro mensaje de whatsapp por parte de un vecino de la localidad de Humboldt, departamento Las Colonias, haciéndole saber que había recibió un mensaje con las mismas características a los anteriores.

Y más tarde, quien se contactó con el exponente fue otro conocido, en este caso residente en Pilar, comentándole haber recibido un mensaje de este tipo.



PUBLICÓ UNA

ADVERTENCIA

En consecuencia, en forma inmediata hizo una publicación en su estado de whatsapp a modo preventivo, de advertencia, comentado lo sucedido a fin de que nadie resulte perjudicado en un hecho de estafa.