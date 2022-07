Baglietto-Vitale visitarán la localidad

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - La Fiesta de la Bagna Cauda, en cada mes de julio, no sólo trae el clásico olor del ajo y del mejunje tan característico de la salsa caliente, siempre viene acompañada de alguna noticia “linda”. En esta oportunidad, la edición número 32 no fue la excepción.

En primer término, el titular de la Comuna, Mauro Gilabert dio a conocer públicamente que la Comuna a través un Decreto cedía un terreno para la Asociación Fiesta de la Bagna Cauda para la construcción de su Sede para reuniones, para depósito y todo lo que concierne a la logística de la fiesta. Lo que puso muy contento a los organizadores, especialmente a su presidente René Tomatis porque ya no dependerán de nadie para poder trabajar durante el año en la organización.

El último de los oradores fue el Ministro de Cultura de la Provincia Lic Jorge Llonch quien destacó entre otras cosas el gran valor de la llegada de inmigrantes italianos a la zona, el aporte de la cultura del trabajo y el recuerdo de la “bagna cauda” que revive todos los años en la tradicional fiesta humbertina. Luego dejó el saludo del gobernador Omar Perotti, un conocedor nato del exquisito plato piamontés y descargó una grata noticia para el Club Argentino (en noviembre próximo cumplirá 100 años), diciendo que “a través del apoyo del gobierno Provincial encabezado por Omar Perotti, para el 25 de septiembre en el marco del centenario del Club Argentino de Humberto Primo estará presentándose el espectáculo artístico de Juan Carlos Baglietto y Litto Vitale, gracias a gestiones iniciadas por el diputado nacional, Roberto Mirabella y el senador, Alcides Calvo”.

De inmediato la Presidente del Club Argentino, Dra. Melisa Morra en el escenario recibió una distinción de la organización de la fiesta y personalmente la noticia oficial de que Baglietto-Vitale estarán en Humberto 1° en el marco de los 100 años del AFC.

Y como cierre, el señor Ministro, Jorge Llonch anticipó que junto al Senador Calvo y al Diputado Mirabella, ya han iniciado gestiones para que, a través del Gobierno provincial, un gran espectáculo cultural esté el año próximo en Sociedad Italo Argentina que cumplirá sus 100 años de vida.

Aplausos continuados por la presencia de las autoridades, aplausos continuados por las lindas noticias y aplausos continuados porque esta fiesta, sigue manteniendo la costumbre italiana con el acento particular de los humbertinos.