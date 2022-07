Triunfo del León

Anoche se cerró la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la victoria de 9 de Julio por 1 a 0 ante Ferrocarril del Estado.

El encuentro se disputó en el estadio Germán Soltermam y el tanto para la victoria ‘Juliense’ lo anotó Agustín Tosetto, a los 17 minutos de la primera parte.

En Reserva repartieron puntos tras igualar 2 a 2.



TODA LA FECHA. Arg. Vila 2 – Sportivo Norte 3, Unión de Sunchales 0 – Bochazo 3, Dep. Tacural 3 – Atlético (MJ) 2, Atlético de Rafaela 2 – Dep. Libertad 2, Florida de Clucellas 0 – Ben Hur 0, Brown San Vicente 1 – Dep. Aldao 2, Arg. Quilmes 3 – Dep. Ramona 0, Talleres (MJ) 0 – Peñarol 4.



LAS POSICIONES: Ben Hur 10, puntos; Deportivo Ramona 9; Deportivo Tacural 9; Argentino Quilmes 8; Peñarol 7; Dep. Aldao 7; Brown San Vicente 7; Sportivo Norte 7; 9 de Julio 7; Deportivo Libertad 7; Ferrocarril del Estado 5; Atlético de Rafaela 5; Bochazo 4; Atlético de María Juana 3; Florida de Clucellas 2; Unión de Sunchales 1; Argentino de Vila 1; Talleres de María Juana 0.



LA PRÓXIMA FECHA (5º): Bochazo vs Atlético de Rafaela, Libertad vs Talleres (MJ), Peñarol vs Florida, Ben Hur vs Arg. de Vila, Dep. Ramona vs 9 de Julio, Ferro vs Dep. Tacural, Atlético (MJ) vs Brown, Dep. Aldao vs Unión. Postergado: Sportivo Norte vs Arg. Quilmes.