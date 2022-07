Nueva edición de la especialización en Teatro para Docentes

Luego de la importante convocatoria en sus dos ediciones anteriores, la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) anunció que hasta el 6 de agosto inclusive estarán abiertas las inscripciones para la tercera cohorte de esta propuesta. El cursado, que será con modalidad virtual, comenzará el 12 de agosto y se desarrollará los días viernes por la tarde (luego de las 18:00) y los sábados por la mañana.

Esta diplomatura, que cuenta con el aval del Instituto Nacional del Teatro (INT), tiene una duración de un año y seis meses y es una actividad arancelada con cupos limitados.

La Diplomatura Universitaria en Teatro para Docentes está destinada a docentes, bibliotecarios y bibliotecarias que poseen título docente de Nivel Superior No Universitario y/o Título Universitario, en todas las disciplinas y niveles. Además, pueden inscribirse como aspirantes aquellos interesados sin título que se desempeñen como docentes en talleres o escuelas de artes escénicas (teatro, danza, circo, performance, etc.), quienes serán evaluados por un comité académico para su ingreso. El plan de estudios cuenta con una carga horaria total de 120 horas reloj, distribuidas en 9 módulos.

En esta propuesta el teatro es abordado como un hecho colectivo y un campo de conocimiento a la vez, que vincula saberes y genera nuevos aportes a los espacios de aprendizajes que los docentes desarrollan en las aulas y talleres. La educación teatral apoyada en marcos teóricos, posibilita prácticas educativas que propician la creatividad, el espíritu de innovación, el compromiso social y el respeto por la diversidad. En ese sentido, la Diplomatura busca formar habilidades y actitudes para el ejercicio reflexivo y crítico de la docencia, que incorporen elementos e instancias de aprendizaje dinámicas e integradoras de la diversidad de identidades.

El diseño curricular integra áreas de conocimiento relacionadas con la praxis, la teoría y la didáctica teatral. Entre sus objetivos, se encuentra brindar elementos teóricos, técnicos e interpretativos propios del teatro, para el uso creativo en espacios de docencia. Además, contribuye a reflexionar sobre las prácticas docentes a partir de la planificación e implementación de situaciones didácticas y a promover equipos interdisciplinarios generadores de propuestas creativas.

La documentación requerida para la inscripción es: DNI, título docente o de bibliotecario, y en caso de no poseer título como docente o bibliotecario, se deberá presentar CV con el detalle de la experiencia en el dictado de clases y/o talleres y/o escuelas de artes escénicas (teatro, danza, circo, performance, etc.), el que será evaluado por un comité académico para su admisión. Es posible realizar consultas mediante el correo electrónico [email protected]