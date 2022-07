Inscriben para la Diplomatura en Industria y Tecnología de la Maquinaria Agrícola

El lanzamiento de la Diplomatura en Industria y Tecnología de la Maquinaria Agrícola fue realizado en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) este lunes y estuvo a cargo de Diego Castro, presidente de dicha entidad, de Ezequiel García, presidente de la Cámara de Empresarios Proveedores del Agro de Rafaela (CEPAR), y de Matías Vignolo y Agustina Paglia, ambos pertenecientes al área de Desarrollo Emprendedor de la UNRaf .

La nueva propuesta académica de la casa de altos estudios de nuestra ciudad es de gran importancia estratégica para nuestra región, dada la relevancia que tiene el uso y la comercialización de la maquinaria agrícola y su incidencia en el desarrollo de la actividad agropecuaria. Por otra parte, los constantes avances tecnológicos hacen que las maquinarias y los equipos para la agricultura sean cada vez más sofisticados, por lo que se necesita personal altamente capacitado y con formación específica. En otras palabras, el sector requiere profesionales capaces de comprender tanto la industria como la tecnología de la maquinaria agrícola.

Respecto al plan de estudios de esta carrera, que tiene una duración de cuatro meses, (arranca el próximo 5 de agosto y finaliza en noviembre), Matías Vignolo expresó: “se abordará un total de 12 módulos, que comprenden por un lado, todo lo referente a la maquinaria agrícola, fabricación y tecnología, y por otra parte, incluye administración, finanzas, marketing, recursos humanos y cuestiones indispensables para la actividad. El valor agregado más importante que tiene la diplomatura, más allá de ser importante para la zona, es que la tecnología de la maquinaria y el sector es algo que viene evolucionando constantemente y de hecho uno de los módulos más largos es el de tecnología en la maquinaria. Creo que le suma muchísimo valor a la diplomatura y estamos ansiosos con este nuevo desafío para la universidad”.

Por su parte, Ezequiel García, presidente CEPAR, precisó que la diplomatura se dictará en instalaciones del CCIRR: “tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples (SUM), que cuenta con una capacidad para 30 o 35 personas. Es decir, que tiene un cupo máximo de inscriptos. Y por suerte ya estamos recibiendo consultas, lo cual nos pone muy contentos”. Y con entusiasmo, invitó a sumarse a toda persona que le interese involucrarse con el sector, que es muy dinámico, cuente o no con experiencia previa. “Es una diplomatura que si bien la puede hacer cualquier persona que pueda estar trabajando hoy en una empresa dedicada al agro, está dirigida a cualquiera que esté interesado. Por ejemplo, en la escuela técnica, siempre te explican sobre el parque industrial, y uno no sé da cuenta que realmente hay un potencial enorme para dedicarse como técnico electromecánico o electrónico a la maquinaria agrícola. Entonces nosotros lo que queremos con la diplomatura es poder captar volumen de gente que se capacite y se apasione con el sector agropecuario como lo hacemos nosotros. Esta diplomatura, no es solamente para la gente que está involucrada diariamente en la actividad, sino para cualquier persona que busque una salida laboral”, sostuvo el dirigente.

Vignolo agregó que la nueva diplomatura “no está destinada solamente a profesionales sino a toda aquella persona que quiera adquirir una nueva herramienta para su desarrollo profesional o laboral. El requisito es tener título secundario. También hay que aclarar que el costo de la diplomatura es súper accesible gracias a un trabajo que hicieron desde la CEPAR, de conseguir un sponsor. Por ese motivo, en comparación con otras diplomaturas que tiene la universidad, el costo es bajo, no es un dato menor en estos tiempos que vivimos”, reflexionó el académico de la UNRaf.

Finalmente, Vignolo indicó que la inscripción debe hacerse a través de la página web de la universidad, donde se podrá acceder a información y al link de inscripción. Y aclaró que esta “es la primera actividad relacionada a la actividad agropecuaria que realiza la UNRaf. Es un nuevo desafío para la universidad, no va a ser el último seguramente, pero sí es el primero que se da en actividad de capacitación del sector”.