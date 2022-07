Capacitaron al personal de los 41 Centros Territoriales de Denuncia sobre Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas

La Dirección Provincial de los Centros Territoriales de Denuncias del Ministerio de Seguridad y la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Nación, capacitaron a todo el personal que trabaja en los Centros Territoriales de Denuncia sobre “trata y explotación de personas: herramientas básicas para la prevención y detección desde una perspectiva de género y derechos humanos”. Además, abordaron diversas temáticas en torno a la problemática de la trata de personas, el grooming, la violencia de género y los abusos sexuales y psicológicos.

La capacitación se dio en el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad y los cinco colegios de Abogados de la provincia de Santa Fe y constó de dos jornadas intensivas.

Al respecto, la directora de los Centros Territoriales de Denuncia, Daniela Ghiorzi, indicó que “el principal objetivo de esta capacitación es brindar herramientas para que los receptores de los Centros Territoriales de Denuncia puedan fortalecer una escucha activa y mejorar la toma de denuncia para la posterior persecución de este tipo de delitos”.



CENTROS TERRITORIALES

DE DENUNCIAS

Los Centros Territoriales de Denuncias son una alternativa a las comisarías. Dependen de la administración pública provincial y gestionan un sistema de atención, orientación y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones en el marco de faltas provinciales. Funcionan desde el 2014 y hoy ya suman 41 en todo el territorio provincial al servicio de la ciudadanía. Las denuncias en sus oficinas agilizan el trámite judicial y descomprimen la tarea policial, mejoran la atención a la gente y permiten mayor presencia policial en la calle.

Los mismos son atendidos por abogados recientemente recibidos y trabajan en forma coordinada con los Centros de Orientación para Víctimas de Delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.

Todas las denuncias o trámites que se realizan en las comisarías o las reparticiones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o el Poder Judicial, pueden realizarse en los CTD: Delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc.); Siniestros de tránsito con lesionados; Presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc.); Constancias de declaración de domicilio; Constancia de supervivencia; Constancia por extravíos varios (documento nacional de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, pasaporte, carné, etc.).