Inauguración que enorgullece a todo Atlético de Rafaela

Si bien el presente futbolístico no tiene a Atlético de Rafaela atravesando por su mejor momento, a pesar de la alegría alcanzada este último domingo tras 13 partidos sin ganar, se encuentra inmerso en una lucha que no era la esperada por nadie: la de la permanencia en la Primera Nacional. Así y todo, el club de barrio Alberdi puede gozar de una buena nueva. Este martes se inaugurará la Residencia Celeste, una obra que siempre soñó tener y hoy ya es una realidad.

El día tan esperado llegó. Desde las 17hs, Atlético inaugurará formalmente la pensión para futbolistas juveniles que fue construida en el predio "Tito" Bartomioli, ubicado en el corazón del Autódromo Ciudad de Rafaela, y alojará a 36 juveniles de distintos puntos del país.

Esta obra, tan deseada por todos los dirigentes que trabajan y trabajaron en el fútbol formativo, se convierte en una realidad después de más de 20 años de alquilar distintos inmuebles de la ciudad.

La Residencia Celeste cuenta con nueve habitaciones cuádruples y una pieza para el encargado, además de comedor, cocina, vestuarios, baños y sala de estudio, lo que demandó una inversión millonaria.



LLEGA EL PRESIDENTE DE AFA,

CLAUDIO ‘CHIQUI’ TAPIA

Este 19 de julio no será un día más para Atlético y Rafaela. El club de barrio Alberdi dejará inaugurada de manera oficial su flamante Residencia Celeste, anhelo de tantos años, y la ciudad estará recibiendo por primera vez a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, como presidente de AFA.

El máximo referente dirigencial del fútbol argentino estará presente en la inauguración de la pensión de la ‘Crema’ en un año muy especial, a sólo cinco meses de la presentación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y a poco más de un año de la consagración de la Copa América Brasil 2021, título conseguido tras 28 años.

También estará presente el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, junto al Intendente Municipal, Luis Castellano, más otras autoridades, funcionarios, sponsors e invitados especiales.

También estarán presentes los jugadores del club que alimentan su sueño de llegar a Primera División.

Además, es abierto para los socios de la institución y el público en general.

Será un martes de fiesta para el mundo Celeste, inaugurando formalmente un anhelo de muchos años, por lo que se espera al Pueblo Cremoso en este día histórico para la institución de barrio Alberdi.