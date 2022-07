Ezequiel Medrán, tras el triunfo de Atlético: “El camino está marcado”

El estallido del Monumental tras el pitazo final del árbitro. Los abrazos interminables. El agradecimiento a los dioses. La ronda de los jugadores de cara a la barra de Los Trapos. Atlético de Rafaela volvió a sonreír luego de trece partidos y lo hizo en el momento junto. El pasado ya fue. El presente es esto y la victoria era impostergable. Debía ganar como sea para salir del fondo de la tabla de posiciones y, soñar con levantar.

Con un golazo de tiro libre de Marco Borgnino, la ‘Crema’ superó 1-0 a Brown de Adrogué y el que se mostró feliz, como todo el pueblo albiceleste fue su entrenador: Ezequiel Medrán.

“Me quedo con buenas sensaciones. Siento que venimos construyendo desde el día que llegamos. Veníamos persiguiendo esa victoria, la teníamos acorralada y por suerte, con buenas intensiones, con un equipo que quiso ser protagonista, que tuvo intensidad, que trabajó el partido para ganarlo tuvo el premio de la victoria. Contento por eso, por el gran esfuerzo que vienen haciendo los chicos y de la forma en la que se vienen preparando, se lo merecían. Nos sentimos respaldados en nuestra casa, con nuestra gente y pudimos regalarnos, todos, una victoria”.

-Satisfacción doble al ser el primer triunfo tuyo como DT de Atlético.

-Sí, feliz porque se pudo dar. Veníamos trabajando para eso. De la manera que me gusta preparar a los equipos para competir. Cada día estamos más cerca, si bien estamos en una recta final de torneo con un montón de necesidades siento que trabajando los partidos de esta manera vamos a ser más competitivos, vamos a tener más chances de sumar de a tres como se dio ahora, el camino está marcado. Los chicos hicieron un desgaste impresionante, trabajaron muy bien el partido y tuvieron su victoria merecida.

-A pesar de ese trabajo en el día a día, del crecimiento que se puede notar, la victoria no llegaba y ahora es un ‘volver a creer’…

-Si, siento que desde que llegamos, en este camino recorrido, damos pequeños avances, de pasos cortos. Hemos sumado de a un punto y eso no nos daba la posibilidad de salir de una zona compleja en la que estamos, pero a la vez también siento que nos vamos preparando. Cuando uno tiene en claro los objetivos, sabe de la manera en la que se prepara para llegar al final del torneo en la zona en la cual pretendemos estar. Construir y construir, a pasos cortos, dimos un pasito más largo para salir de esa zona que no es cómoda y es un gran paso. El fútbol no es solo futbolístico, táctico o estratégico, también es mental y estos chicos necesitaban sacarse esa presión de no conseguir el triunfo. A nivel personal de cada jugador los va a potenciar y va a impactar en lo colectivo. Tenemos que seguir trabajando, falta muchísimo y fue una buena prueba.

-¿Qué le está faltando al equipo para alcanzar ese ideal que pretendes?

-Cuando te haces más compacto en todas las líneas vamos a ser más competitivos y vamos a tener más posibilidades de conseguir puntos. Hemos generado situaciones, trabajamos compacto y se hizo un partido inteligente. No es fácil jugar con las cargas de emociones de todo el sentimiento que está a flor de piel por la situación en la que estamos, siento que es un paso adelante. El arco quedó en cero, convertimos un gol. En los momentos claves del partido, en ambas áreas, tuvimos la eficacia de convertir y que no nos marquen. En esos momentos importantes tuvimos la capacidad de salir ilesos de esas situaciones complejas que casi no tuvimos y eso es una evolución.