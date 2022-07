El Municipio firmó un convenio con la Nación para urbanizar 315 lotes

El intendente Luis Castellano y el secretario del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Luciano Scatolini, firmaron ayer un convenio para la realización de infraestructura de un predio del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ubicado el noreste de la ciudad en el que se urbanizarán 315 lotes. Además, ambos funcionarios dialogaron sobre los avances que registra la construcción de 48 departamentos que se desarrolla en dos terrenos situados sobre bulevar Lehmann en el barrio San José, en el marco del Programa Crédito Argentino (Procrear). “Se trata de una obra que se encuentra adjudicada, que la empresa está comenzando a ejecutar y que apunta a familias trabajadoras y jóvenes, a los que les cuesta conseguir no solo un lote o una casa, sino también un departamento”, explicó Castellano tras el encuentro que se llevó a cabo en Buenos Aires y en el que también participó el director Ejecutivo IMV, Marcelo Riberi.

Asimismo, el Intendente afirmó que “estamos hablando de dos planes diferentes: uno de lotes que se comercializarán a través del Instituto Municipal de la Vivienda y otro de departamentos. Ambos para familias que hoy trabajan todo el día y no pueden soñar con un departamento, una vivienda o un lote propio sino es con la ayuda del Estado”.



620 SOLUCIONES HABITACIONALES

Al plan para urbanizar los 315 lotes, se deben sumar los más de 250 créditos Procrear ya otorgados a familias rafaelinas desde el 2021 para construir en terrenos de su propiedad ubicados en distintos sectores de la ciudad. “Si sumamos los 315 lotes, los 257 créditos Procrear y los 48 departamentos en construcción, estamos en 620 soluciones habitacionales que comenzamos o estamos llevando adelante en Rafaela”, detalló el titular del Departamento Ejecutivo Municipal.

“Siempre es bueno sumar nuevas alternativas para las familias trabajadoras. Pero es un número escaso por la cantidad de personas que tenemos en los registros del Instituto Municipal de la Vivienda. Por eso, seguiremos gestionando ante los distintos niveles del Estado”, agregó el Intendente, en referencia a que hay alrededor de cinco mil familias inscriptas en el organismo a la espera de soluciones habitacionales.

Además, Castellano resaltó que tanto las 48 viviendas de barrio San José, como las que se construyen con los créditos Procrear otorgados a 257 familias rafaelinas y la infraestructura para los 315 lotes “generan puestos de trabajo y motorizan el mercado local”.



315 LOTES

“Es un plan que venimos trabajando hace mucho tiempo y ahora pudimos definitivamente cerrar este convenio donde el Gobierno nacional va a financiar parte de las obras de lo que es cordón-cuneta, ripio, iluminación, agua, para que podamos poner a disposición de las familias rafaelinas 315 lotes con infraestructura”, explicó el titular del Ejecutivo rafaelino, luego del encuentro mantenido en Buenos Aires.

Castellano también mencionó que “es un paso importantísimo porque si bien no es obtener la vivienda, todos sabemos las dificultades que tiene una familia trabajadora para acceder a un terreno. Estamos hablando de montos prácticamente inalcanzables”.

“Este convenio permite tener una posibilidad concreta de acceder a un lote con una buena financiación y a un costo adecuado. Es un primer paso para después llegar a la vivienda definitiva”, afirmó el Intendente.



NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO

“Hicimos mucho esfuerzo junto al intendente Luis Castellano y a su equipo para lograr que este programa nacional de suelo urbano llegue a las familias rafaelinas”, manifestó Luciano Scatolini.

Al respecto, el funcionario nacional sostuvo que “serán 315 familias de Rafaela que tengan acceso a un lote y después podrían acceder al programa Procrear para obtener el financiamiento necesario con el que cada uno va a poder construir una vivienda”.

“Esto no solo es vivienda y mejora en la calidad de vida. También es trabajo, dado que cada vivienda genera nuevos puestos laborales. Todo lo que es la cadena productiva vinculada a la obra pública se alimenta a partir de estas acciones conjuntas que llevamos adelante con el municipio”, añadió Scatolini.



EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA

Por su parte Riberi, expresó que “después de mucho trabajo y múltiples gestiones, el Intendente firmó un convenio para urbanizar 315 lotes en el predio norte de nuestra ciudad. Es un predio que había adquirido oportunamente el IMV y en el que ya se ha llevado a cabo una primera etapa del programa Mi Tierra, Mi Casa”.

“La obra para ejecutar la infraestructura del loteo fue adjudicada el viernes pasado -a la rafaelina Menara- y a partir de la firma del contrato, la empresa adjudicataria tiene que comenzar los trabajos dentro de los 30 días. Estamos muy ansiosos para que empiecen y podamos darle solución a los rafaelinos y rafaelinas que necesitan proyectar el sueño de la casa propia", señaló Riberi. De acuerdo al decreto de adjudicación, el presupuesto de la obra asciende a 354 millones de pesos, de los cuales el 85 por ciento será aportado por la Nación y el 15% restante por el Municipio.

Por último indicó que “en el terreno del barrio San José comienza la construcción de 48 departamentos que son recursos del Ministerio de Hábitat de la Nación. Estamos en el inicio de la obra. Nos sentimos entusiasmados con la idea de que haya departamentos e infraestructuras para lotes en este predio”.

Si bien por ahora falta ejecutar las obras de infraestructura en el loteo del IMV del que se obtendrán los 315 terrenos, la gestión de inscripción de interesados en comprar recaerá en el propio organismo. En cuanto a los 48 departamentos del barrio San José -se construirán en dos bloques de 24 departamentos cada uno-, la inscripción será seguramente el año próximo en una página web que habilita el Procrear y luego se lleva a cabo un sorteo entre los aspirantes mediante Lotería Nacional.