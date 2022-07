Linetzky: La causa "es un fracaso humillante"

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, advirtió que la causa judicial es "un fracaso humillante" para la Argentina y exigió que la Fiscalía Especial avance en el expediente judicial.

"La herida todavía sigue sangrando. El dolor, como la fecha del calendario, es el mismo", sostuvo el titular de la entidad judía.

Al encabezar el acto central por el aniversario número 28 del atentado terrorista, el primero presencial tras la pandemia de coronavirus, Linetzky afirmó que "es muy difícil explicar todo lo que no pasó durante estos 28 años".

"No se ha podido atrapar ni siquiera a uno de los múltiples responsables de semejante atrocidad, los canallas, miserables y asesinos de 85 personas siguen disfrutando de su vida diaria, paseando por el mundo con total libertad. Cómo se explica tanta impunidad", planteó.

Y continuó: "La causa AMIA es uno de los reflejos más vergonzosos de la historia argentina, una de las grandes deudas de la democracia, una imagen que detestamos mirar porque nos muestra un fracaso humillante. Sigue transcurriendo el tiempo y continuamos sin avances de la investigación del peor atentado terrorista sufrido en nuestro país".

En ese sentido, el titular de la AMIA cuestionó al accionar judicial y se preguntó "¿cuándo fue la última vez que la Fiscalía Especial a cargo de Sebastián Basso y Gonzalo Miranda produjo al menos una novedad en la causa?".

"No estamos al tanto de que les hayan quitado recursos, entonces a qué dedican sus jornadas ocupando una de las fiscalías más grandes del país", señaló.

Linetzky remarcó que "está clara la responsabilidad en el atentado de los altos funcionarios del Gobierno israelí de aquella época, así como miembros operativos de Hezbollah" y recordó que "estas personas tienen pedido de captura internacional y no deberían poder salir de las fronteras de los países que los protegen".

"Los fiscales tienen la obligación de monitorear de forma permanente los movimientos de los acusados que tienen pedido de captura internacional y cuando abandonan Irán y El Líbano deberían ser arrestados", destacó el referente de la comunidad judía, quien luego se quejó de que los apuntados por la Justicia argentina "viajan libremente por distintos países".

Asimismo, al recordar al fallecido fiscal Alberto Nisman, pidió el "esclarecimiento" de su muerte.

Además, reclamó que la causa AMIA tenga "un juez permanente y no designaciones transitorias que cambian cada seis meses".

"Cuando la Justicia es tan ineficiente, tan lenta, tan inútil, la República pierde uno de sus pilares básicos y se derrumba", bramó Linetzky. Y agregó: "No hay excusas cuando se trata de un crimen de lesa humanidad".

La polémica por el avión venezolano - iraní también se coló en el discurso del titular de la AMIA y denunció que "en materia de lucha contra el terrorismo la Argentina está exactamente igual que hace 30 años, cuando se sufrió el atentado contra la Embajada de Israel".

"No hemos aprendido nada: nuestras fronteras siguen siendo permeables, nuestros controles, débiles. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? ¿Qué se ha hecho en todos estos años para contener la amenaza terrorista?", planteó.

Como cierre, el referente de la comunidad judía subrayó que el pedido de justicia "no tiene banderas políticas y debe ser independiente de cualquier interés partidario".



LOS FAMILIARES

Luego de cumplirse ayer 28 años del atentado, los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y castigos a los responsables que, aún hoy, siguen impunes.

Luis Czyzewski, padre de Paola, una joven que integra la lista de los fallecidos, cuestionó la falta de avances judiciales en la causa por el ataque extremista en lo que se refiere a detenciones.

"Estamos en el punto cero con respecto a procesamientos y con quienes tengan que ver, pero hubo avances. Hoy se sabe quién decidió cometer el atentado, qué organización terrorista lo financió. Todo eso se sabe, lo que no podemos avanzar es con la indagatoria y el posterior seguimiento, porque esas personas, los iraníes acusados, no están dispuestos a someterse a la Justicia argentina", enfatizó.

"Hoy es un día triste para los argentinos. Ojalá logremos que todos los que tuvieron algo que ver paguen por lo que hicieron. La pelea es para que tengamos un país mejor, más justo y sin impunidad", concluyó el abogado.