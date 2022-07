Triunfo de Unión en el pendiente

Unión de Sunchales le ganó 76-61 a Argentino Quilmes el encuentro que estaba pendiente de la tercera fecha del torneo Oficial de Primera División, certamen que organiza la Asociación Rafaelina de Básquetbol. En el Elías David, los parciales fueron de 10-19, 33-35 y 44-53, todos en favor del elenco sunchalense.

Con esta victoria, los Bichos Verdes alcanzaron a Libertad en la cima de las posiciones, ambos con 10 unidades. Y en el próximo capítulo se jugará el clásico sunchalense.



LAS POSICIONES: Libertad 10, puntos; Unión 10; Independiente 8; 9 de Julio 8; Atlético de Rafaela 7; Ben Hur 6; Peñarol 5; Quilmes 5.



LA PRÓXIMA FECHA (7º): 9 de Julio vs Arg. Quilmes, Ben Hur vs Peñarol, Unión vs Libertad, Independiente vs Atlético de Rafaela.