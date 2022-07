"Tenía ganas de volver a la Selección, me ilusiona"

A principios de julio, la Selección Argentina de Básquet comenzó su preparación rumbo al Sudamericano de Mayores Femenino, a disputarse el próximo mes en San Luis (del 1 al 6 de agosto). Con el objetivo de dejar la bandera nacional en lo más alto y tras haber sido campeona en la última edición del 2018, el equipo dirigido por el head coach Gregorio Martínez trabaja por estos días en las instalaciones del club Platense y afina detalles rumbo al torneo con una preselección de 19 jugadoras.

La que habló fue Melisa Gretter: "Estábamos con muchas ganas y disfrutamos de volver a la Selección, todas queríamos terminar nuestras temporadas para poder sumarnos. Tenemos un mes de preparación y ya empezamos con todo, intentando tomar lo más rápido posible lo que el entrenador quiere que llevemos adelante".

San Luis será la primera parada de un camino largo por transitar pensando en el sueño de París 2024, objetivo que tiene Argentina en la búsqueda participar de un Juego Olímpico por primera vez en la historia. Son varios los escalones que hay antes de materializar esa ilusión, por lo que la Selección se enfoca primero en el Sudamericano para luego ir pensando en los siguientes pasos (el torneo entregará 4 boletos a la Americup del año próximo). Así lo resume la base rafaelina, que remarca la importancia y la alegría de disputar este torneo en nuestro país.

“París es un sueño. Tengo muchísimas ganas y me ilusiona mucho este nuevo proyecto. Tenemos que ir pasito a pasito para poder construir ese equipo que estamos buscando y que todas nos sintamos parte de esto. Sabemos que tenemos un recorrido largo por hacer, y por eso nuestra cabeza hoy está puesta en el Sudamericano. Somos conscientes de que va a ser un torneo duro, llevamos un tiempo sin competir y estamos entrenando mucho. Vamos a disfrutar de vivir este torneo en San Luis, con nuestra gente, y queremos aprovechar eso. Disfrutaremos el volver a vestir la celeste y blanca”, contó la rafaelina en la web de la Confederación Argentina de Básquetbol.

Consultada sobre los objetivos de cara al Sudamericano, la capitana nacional resumió: “Las expectativas son las mejores. Sabemos que primero tenemos los partidos del grupo y luego se vendrá el cruce, pero buscaremos llegar una vez más a la final e intentar repetir el título. No sentimos presión. Sí tenemos muchísimas ganas de volver a jugar con la Selección, con esta camiseta y disfrutar de la gente. Estamos felices de representar a nuestro país”.

También habló del sello que Martínez busca dentro de la Selección, como parte de una filosofía que apunta al juego dinámico, de transición y con una férrea defensa para luego poder soltarse en ataque. “Gregorio quiere que juguemos rápido, defender y correr. Esa va a ser nuestra fortaleza, defender, jugar rápido adelante y siendo inteligentes”, resumió Gretter.

Meli viene de tener un gran año en la Liga Endesa de España, defendiendo una vez más los colores del Movistar Estudiantes de Madrid. Y no sólo se destacó a nivel estadístico, brillando como la líder en asistencias de la prestigiosa competición (6.5 de promedio), sino también desde una notoria evolución en su juego, consolidándose más aún en este nivel y como clara referente de nuestra Selección. Al respecto, la capitana habló sobre cómo volcar todas experiencias de su rica trayectoria hacia sus compañeras más jóvenes, recalcando el hecho de la unión del equipo y los objetivos en común.

“Creo que estoy mucho más madura, tanto dentro como fuera de la cancha. Me siento más líder, llevo muchos años ya en esto, me crucé con muchísimas jugadoras y fui sumando experiencia, por lo que quiero tomar eso e intentar transmitírselo a las chicas. Todas juntas vamos a tirar hacia adelante para la Selección Argentina y para el básquet femenino. Si bien desde chiquita tuve la posibilidad de vivir esto, fui sumando experiencia y de a poco me fui construyendo como jugadora profesional, tomando este deporte como forma de vida. Soy una agradecida por vivir todo esto, de lo que me tocó, de todo lo que trabajé para llegar adonde estoy. Con trabajo se puede lograr lo que uno tiene en mente”, cerró.