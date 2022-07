Fernández apuntó contra los turistas

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Alberto Fernández reconoció ayer que el Gobierno enfrenta "momentos complejos" y que debe "ajustar algunos números de las cuentas públicas", aunque aclaró que "eso no se va a hacer a costa de parar la obra pública y la vivienda".

Al lanzar el programa Argentina Grande en el Museo del Bicentenario, el jefe de Estado aseguró que la Argentina "no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir al dólar blue, y tampoco es el lugar donde los especuladores hacen subir el dólar y a todos les preocupa", sino la que "educa, la que genera empleo, y sana".

A su vez, destacó los planes de obra pública que lleva adelante el Gobierno y remarcó que es "inversión que le hace bien a la gente".

"La obra pública va a ser motor de la economía", subrayó Fernández, al tiempo que rememoró que al asumir, la gestión de Mauricio Macri había dejado un 70% de obras públicas paralizadas y otras, bajo las PPP (Proyecto Públicos - Privados) desarticuladas para licitar los proyectos.

Por otro lado, tras la crisis del Frente de Todos, el Presidente redirigió su mira contra la oposición y volvió a cuestionar a los especuladores financieros.

"Somos distintos, somos diferentes, y queremos ser distintos y diferentes. Hemos llegado hasta aquí para que la Argentina recupere la dignidad, el trabajo, la producción, la educación y la salud pública. Y aunque algunos nos desalienten y quieran tirar abajo el ánimo ciudadano, vamos a seguir mostrando en quién pensamos nosotros, y en quiénes piensan los otros", expresó el mandatario en el acto de anuncio del Plan Argentina Grande.

Y continuó: "Nosotros no hacemos negocios para los amigos, ellos lo hacen. Nosotros queremos que crezcamos todos, no queremos vivir cómodamente, queremos que todos lo hagan, y no queremos dignidad para nosotros, sino para todos y todas. Y esa es la gran diferencia".

Desde el museo del Bicentenario, los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca) aplaudieron al jefe de Estado. Vía Zoom dieron el presente Rodolfo Suárez (Mendoza), Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta).

"A nosotros todos los días nos quieren deprimir, hacen todo lo posible para hacernos sentir que estamos en el peor de los mundos, algunos lo hacen hablando: los mismos que nos causaron la depresión vienen a contarnos lo deprimidos que estamos, y otros lo hacen actuando, especulando, poniéndonos al límite", puntualizó el jefe de Estado.

En la misma línea, rechazó la frase que sostiene que "todos los políticos son iguales", y profundizó la diferenciación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio: "Algunos creemos en una sociedad justa, igualitaria y soberana y otros creen que en una sociedad claudicante, que solo tiene amparos para una parte de la Argentina y deja a la intemperie a la otra mitad, y nosotros no estamos entre estos últimos", argumentó.

A la vez, afirmó: "En tiempos en los que algunos nos hacen creer que somos lo mismo, quiero decirles, no somos lo mismo, somos distintos. Y gracias a Dios que lo somos. Queremos ser distintos, queremos sembrar solidaridad, producción, trabajo y una Argentina desarrollada e inserta en el mundo con la dignidad de ser un país soberano, y por eso estamos haciendo esto, la patria grande porque todos merecen una mejor vida".