Conocé los eventos de la semana

"Me lo agendo" es un espacio para la comunidad en donde se pueden encontrar diversos eventos que tienen lugar en nuestra ciudad.

Es una aplicación que muestra un calendario, mes a mes, con actividades, eventos, inauguraciones y muestras que se desarrollan en Rafaela.

El link de acceso es https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Agenda

"Me lo agendo" está disponible para descargar en Play Store (Android) y App Store (IPhone) como aplicación "Rafaela Ciudad".

En esta oportunidad, en esta semana de vacaciones de julio, la comunidad podrá disfrutar de diversos eventos como:

-Ciclo de lectura para las infancias en el CCVM.

-Actividades en el Punto Digital y en el DIAT como Juegos de Xbox, programación de videojuegos, mail y google drive, diseño web, cine en el Punto, creación de personajes y charla de ciberseguridad.

-Muestra “Experimenta Juegos”. El CCVM se sumó al Festival de Teatro Rafaela 2022, con diferentes obras que se realizaron en el Aula C de EMAE y la tradicional Ronda de devoluciones. Con la culminación del festival, el CCVM ya volvió a sus horarios habituales de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 20:00 y los domingos de 16:00 a 19:00. La entrada es libre y gratuita.

-Show de la murga uruguaya “Agarrate Catalina” en el Teatro Lasserre. Es la murga más premiada, popular, reconocida y convocante de los últimos años. Ha trascendido las fronteras de la fiesta carnavalera local transformándose en uno de los máximos referentes de la escena artística de su país. Devenida en compañía itinerante y estable, ha recorrido como embajadora cultural de su país los cinco continentes.

Además, cabe resaltar que las y los ciudadanos que quieran recibir la agenda en su teléfono celular pueden escribir un mensaje vía WhatsApp al número 3492 303 847.

También, quienes forman parte de una institución pueden enviar la información al correo electrónico [email protected], junto con un flyer o imagen alusiva. Desde el Municipio se cargarán los datos al calendario.

Si sos rafaelino o rafaelina podés enterarte sobre lo que pasa en tu ciudad y, si vas a venir a Rafaela, podés averiguar cuáles son los eventos disponibles para disfrutar a pleno y en familia durante tu estadía.